Mueren seis personas, incluido un niño, en accidente de avioneta en Wisconsin

Seis personas, entre ellas un niño, murieron el martes 13 de octubre en un accidente de avioneta en una zona boscosa del condado de Sauk, en Wisconsin, Estados Unidos. La aeronave, una Piper PA-46, volaba de regreso de Kenosha a Menomonie cuando se estrelló en el municipio de Dellona, según informaron las autoridades.

El Centro de Despacho del condado de Sauk recibió reportes de una aeronave caída poco después de las 9:30 p.m. Los agentes y los equipos de emergencia acudieron al lugar y encontraron los restos del avión en un área densamente arbolada, al oeste de Herwig Road y cerca de Park Lane.

Las seis personas que viajaban a bordo —cinco adultos y un menor de edad— fueron encontradas muertas en el sitio del accidente, informó la oficina del sheriff. Hasta el miércoles, las autoridades no habían divulgado sus identidades.

El piloto reportó formación de hielo antes del accidente

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) informó que, de acuerdo con los datos preliminares, la avioneta volaba a 24,000 pies de altura cuando el piloto reportó formación de hielo y solicitó autorización para descender.

El control de tráfico aéreo aprobó el descenso. Sin embargo, según la información inicial de la NTSB, la aeronave entró en un giro descendente hacia la derecha cuya velocidad de rotación aumentó hasta que se perdió la comunicación y el seguimiento de los datos del vuelo.

Las autoridades todavía no han determinado qué ocurrió durante los últimos momentos del trayecto ni si el hielo u otras condiciones meteorológicas contribuyeron al siniestro.

El sheriff del condado de Sauk, Chip Meister, dijo a FOX6 Milwaukee que la avioneta había mantenido contacto con una torre de control cercana antes de estrellarse. Los investigadores buscan establecer el contenido de esas comunicaciones.

Meister también señaló que aún no estaba claro quién era el propietario de la aeronave, aunque confirmó que no se trataba de un avión comercial.

Investigan las causas del siniestro

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la NTSB participan en la investigación, que está dirigida por esta última agencia.

La NTSB indicó que sus investigadores se trasladaban al lugar del accidente para recopilar pruebas y reconstruir las circunstancias del vuelo. La agencia prevé publicar un informe preliminar dentro de los próximos 30 días.

El área del siniestro permanecía asegurada el miércoles mientras avanzaban las labores de investigación.

La oficina del sheriff confirmó que no se habían reportado daños en estructuras ni personas heridas en tierra como consecuencia del accidente.

Reedsburg, una localidad cercana al lugar del siniestro, se encuentra en el sur de Wisconsin, aproximadamente a 55 millas al noroeste de Madison y cerca de la zona turística de Wisconsin Dells.

Por ahora, las autoridades no han ofrecido una conclusión sobre la causa del accidente ni han divulgado información que permita identificar a las seis víctimas.

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