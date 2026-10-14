Paramédico de Maryland es condenado a 25 años de prisión por contaminar alimentos con sus fluidos corporales

Un paramédico del Departamento de Bomberos del condado de Baltimore, en Maryland, fue condenado a 25 años de prisión después de admitir que contaminó alimentos y otros productos con sus fluidos corporales, lo que provocó que compañeros de trabajo los ingirieran sin saberlo.

Christopher Carroll, de 36 años, se declaró culpable en agosto de tres cargos por causar la ingestión de fluidos corporales, relacionados con al menos tres incidentes ocurridos entre septiembre y diciembre de 2025, según documentos judiciales citados por The Baltimore Banner y otros medios estadounidenses.

Carroll trabajaba en el equipo de respuesta rápida del departamento, que atiende, entre otros casos, a personas que atraviesan crisis de salud mental o problemas relacionados con el consumo de drogas.

Las autoridades determinaron que el hombre grabó al menos 64 videos de sus actos y los publicó en JustForFans, una plataforma de contenido para adultos en la que cobraba siete dólares por suscripción, de acuerdo con los reportes periodísticos.

Contaminó una máquina de hielo y productos de uso común

La mayoría de las grabaciones se realizaron en instalaciones del Departamento de Bomberos del condado de Baltimore, incluida su sede en Towson y una estación en Pikesville.

En uno de los videos, Carroll habría orinado dentro de una máquina de hielo y utilizado una pala para mezclar el líquido, según información de WBAL-TV basada en documentos judiciales. Más de una docena de trabajadores utilizaron posteriormente la máquina sin conocer lo ocurrido.

En otra ocasión, el paramédico habría contaminado un recipiente de crema para el café antes de devolverlo al refrigerador compartido por el personal.

Los fiscales también señalaron que Carroll eyaculó sobre el teclado de una supervisora, cerca del lugar donde ella desayunaba y almorzaba habitualmente, y que contaminó alimentos preparados en la estación de bomberos.

Las autoridades encontraron rastros de fluidos corporales y ADN en distintas áreas de trabajo y dentro de una ambulancia, según los informes publicados por medios locales.

Publicó al menos 64 videos de sus actos

De acuerdo con los documentos judiciales citados por The New York Post, Carroll reconoció que quería convertirse en una especie de estrella pornográfica para ganar dinero con las grabaciones.

El contenido fue difundido en una plataforma de suscripción para adultos, donde el hombre habría publicado al menos 64 videos relacionados con sus acciones.

La investigación también examinó otros posibles episodios de contaminación. Según CBS News Baltimore, los fiscales alegaron que Carroll habría orinado dentro de un dispensador de fragancia en el consultorio de un médico y después lo habría conectado nuevamente.

Los investigadores señalaron además la posible existencia de otras víctimas. Sin embargo, los reportes disponibles no establecen que todos los incidentes investigados hayan derivado en cargos o condenas adicionales.

Carroll fue arrestado el 4 de febrero y inicialmente enfrentó 23 cargos relacionados con su conducta. En agosto alcanzó un acuerdo con la Fiscalía y se declaró culpable de tres cargos.

El departamento tuvo que desinfectar sus instalaciones

Tras descubrirse los hechos, el Departamento de Bomberos realizó labores de limpieza especializada por materiales peligrosos en sus oficinas y estaciones. La máquina de hielo fue reemplazada y varios vehículos fueron desinfectados, según los reportes periodísticos.

Durante la audiencia de sentencia, Carroll expresó arrepentimiento por sus acciones.

«Lo siento sinceramente por todos los que se han visto involucrados. Me avergüenza profundamente haber causado tanto dolor», afirmó, según The Baltimore Banner.

La fiscal adjunta del estado Lisa Dever cuestionó la conducta del acusado y señaló que había perjudicado a trabajadores dedicados al servicio de la comunidad.

Una de las víctimas también denunció la traición de confianza que representaron los hechos. Según el medio, una persona afectada afirmó que Carroll se aprovechó de quienes confiaban en él para satisfacer sus propios intereses sexuales.

La Fiscalía había solicitado una condena de 30 años de prisión, pero el tribunal impuso una pena de 25 años. Carroll había sido suspendido de sus funciones durante la investigación, aunque continuaba empleado por el condado antes de recibir la sentencia.

Sigue leyendo:

–Sube a dos los muertos por la explosión de una casa de Maryland

–Hispano asesinado en Maryland tras una discusión con sus vecinos por sus perros

–Hallan un feto humano en el asiento de un autobús en Baltimore