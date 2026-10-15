Acusan a un hombre de matar a su esposa, una pediatra de Pensilvania, y quemar su cuerpo en la casa familiar

Un hombre de 42 años fue acusado del asesinato de su esposa, la pediatra Julia Pederson, de 41 años, cuyo cuerpo fue encontrado tras un incendio en la vivienda familiar en Harrisburg, Pensilvania, ocurrido el sábado.

Jonathan Gatto enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con el incendio y la presunta manipulación de pruebas, según documentos judiciales citados por medios locales.

De acuerdo con una declaración jurada, Gatto aseguró a la policía que se despertó durante la madrugada del sábado al escuchar una alarma de humo y descubrió un pequeño incendio en una habitación de la planta baja.

El hombre declaró que sacó de la casa a la hija de ambos, de 7 años, y llamó al número de emergencias. También afirmó que intentó regresar al interior para rescatar a Pederson, pero se quemó una mano.

Sin embargo, los análisis citados en los documentos judiciales indicaron que la mujer ya había muerto antes de que comenzara el incendio, lo que contradijo la versión inicial de su esposo.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue un homicidio por múltiples lesiones traumáticas, según los registros judiciales.

El acusado habría confesado problemas en el matrimonio

Durante una entrevista con los investigadores, Gatto habría explicado que su matrimonio con Pederson atravesaba dificultades y que ambos planeaban separarse.

Según la información divulgada por medios locales, la pareja intentaba encontrar la manera de explicar la separación a su hija.

Los documentos judiciales señalan que Gatto presuntamente estranguló a su esposa y después inició deliberadamente el fuego en la vivienda. Las autoridades también lo acusan de abuso de cadáver, manipulación de pruebas y poner en peligro el bienestar de una menor.

Los cargos relacionados con el incendio apuntan a que el fuego habría sido provocado intencionalmente. La investigación busca esclarecer las circunstancias del crimen y determinar la secuencia exacta de los acontecimientos.

La hija de la pareja fue sacada de la casa, según la versión que Gatto dio a los agentes. La información disponible no detalla si sufrió lesiones.

La comunidad médica lamenta la muerte de la pediatra

Pederson, de 41 años, trabajaba como pediatra en University of Pittsburgh Medical Center (UPMC), donde era apreciada por sus compañeros y por las familias a las que atendía.

En un comunicado, UPMC expresó su pesar por la muerte de la doctora y destacó su dedicación al cuidado de los niños y al acompañamiento de sus familias.

«La doctora Pederson dedicó su carrera a cuidar a los niños y apoyar a las familias, y su pérdida se siente profundamente entre sus colegas, pacientes y las comunidades a las que sirvió», señaló la institución.

El caso continúa en manos de las autoridades judiciales. Gatto enfrenta cargos por el asesinato de su esposa y los delitos relacionados con el incendio, pero las acusaciones deberán ser evaluadas durante el proceso judicial.

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