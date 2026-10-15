Clima de hoy en Dallas para este jueves 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, logre un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC). La probabilidad de lluvia será del 18% y tendremos nubes y claros. Además, las predicciones estiman ráfagas de viento de hasta 8.08 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 59 grados Fahrenheit (15ºC), con una probabilidad de precipitación del 84%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 11.18 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada rondará los 91ºF (33ºC) de máxima y 91ºF (33ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 275 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:31 h y se marchará a las 18:54 h. Durante el día habrá 11 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se prevén pocas nubes con poca probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 66 grados Fahrenheit (10 y 19 grados Celsius). Según la última información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 11% por la mañana, 1% por la tarde y 11% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en Texas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar diariamente nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

Los tiempos de calor en la ciudad duran 3.4 meses, del 4 de junio al 18 de septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. El mes más cálido del año en Dallas es agosto, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, del 25 de noviembre al 24 de febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes más frío del año en Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

Para Dallas, mayo es el mes más lluvioso, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. La temporada más seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos precipitaciones en Dallas es enero.

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