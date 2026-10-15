El menú de Halloween Time en Disneyland tiene un toque picante

Martha Sigala se crió en La Estanzuela, un pequeño pueblo mexicano en el estado de Jalisco. Su abuela tenía una cenaduría, un lugar —muchas veces ubicado en el zaguán de la casa—, donde la gente se reúne por las noches para comer antojitos típicos del lugar. De ahí son los mejores recuerdos que Martha tiene de su infancia.

“Yo de chiquita iba a comer ahí y ya sabes, cuando entras a la cocina percibes todos esos sabores, esos olores”, dijo. “Desde entonces yo ya traía eso de cocinar”.

Lo que Martha nunca se imaginó es que en algún momento de su vida esa experiencia culinaria se iba a convertir en uno de sus talentos. Cuando solicitó trabajo en el resort de Disneyland, hace 26 años, le preguntaron que qué sabía hacer; “cocinar”, respondió.

Comenzó a trabajar con chefs profesionales como preparadora, uno de los niveles más básicos en la cocina.

“‘Píquese la cebollita, píquese esto, píquese lo otro’, me decían”, contó. “Preparaba comida, pasteles, los postres, las ensaladas”.

Desde hace cinco años, es una de los flamantes chefs del resort, y una de sus responsabilidades es proponer y diseñar platillos, como los que creó para las celebraciones de Halloween Time en los parques, que concluyen el 31 de octubre. Entre esas creaciones están varios antojitos inspirados en la cocina de su abuelita.

El pozole forma parte del menú esta temporada./Foto: Disneyland

Uno de ellos es el pozole, un caldo caliente hecho con trozos de carne y granos de maíz al que se le agrega limón y verduras para complementarlo.

“Me encanta jugar con nuevos sabores”, dijo la chef, quien también se crió en Tijuana. “Mi fuerte es asegurarme que el platillo que se creó sepa igual desde que lo prueba el primer cliente hasta el último”.

La birria con papa cocida es parte del extenso menú de esta temporada en el resort.

La lista para esta temporada la completan platillos como la carne Boogogi tostada con sopa de queso y maíz, la salchicha empanizada con queso y chilli, la birria con papa, la sopa miso, las papas fritas con chili y queso y la pasta spicy blush.

El tradicional churro en esta ocasión se ofrece en forma de tarta.

En la parte de los postres y bebidas, el resort tiene disponibles dulces como churros en forma de tarta, pie de manzana, helado de chocolate, pie de brownie, macarrones, pastel de queso, galletas, pastel de calabaza y de red velvet, café y chocolate helados y tés de sabores.

El puerco en barbecue está disponible en varias locaciones de resort de Disney

Las creaciones están disponibles en varios puntos de los parques o en algunos locales de Downtown Disney. Para saber dónde encontrar cada uno y para conocer el menú de la temporada completo es necesario ingresar a la página web del resort o consultar en la aplicación del parque.

Las aguas frescas son una de las adiciones de los chefs latinos que trabajan en los parques de Disney.

La especialidad de Martha es la comida picante, y como chef tiene la posibilidad de poner su toque —y el chile— a las recetas que prepara, que con frecuencia son combinaciones de lo que ha aprendido a través de los años y lo que su abuela le enseñó cuando era niña.

Su meta es continuar desarrollando su talento a en la cocina de resort hasta que retire, algo que, para fortuna de los que aman la comida, no pasará pronto.

Más detalles en la página disneyland.com.