Matt Gaetz, ex congresista republicano, enfrenta demanda por presunto tráfico sexual de jovencitas

Considerado uno de los principales aliados de Donald Trump durante su segunda campaña presidencial, Matt Gaetz, ex congresista republicano, enfrenta líos con la justicia tras ser demandado bajo señalamientos de presunto tráfico sexual.

Debido a una investigación sobre su presunta conducta indebida, la cual realizaba el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, el político de Florida dejó el Congreso en 2024.

A partir de dicho escándalo, se frustró su nominación a fiscal general impulsada por el actual presidente de la nación.

Esta semana, dos mujeres presentaron una demanda en contra de Matt Gaetz ante un tribunal federal del Distrito Central de Florida.

Los argumentos presentados lo señalan por presuntamente haber participado en una operación de tráfico sexual relacionado con jóvenes, pero además se menciona el empleo de drogas y viajes a distintos estados del país.

Jane Doe Strikes Again! Two adult women sued me today alleging they were sex trafficked to the Bahamas. I’m shocked nobody responded to their repeated cries for help, posted to instagram. pic.twitter.com/HPvX2xypzs — Matt Gaetz (@mattgaetz) October 15, 2026

De acuerdo con el documento donde se expone denuncia, el cual fue filtrado por varios medios informativos sin que todavía se haya publicado en la base de datos judicial, entre 2017 y 2019, tanto el ex representante por Florida como Joel Greenberg, ex recaudador de impuestos del condado de Seminole, Florida, habrían coordinado una especie de reclutamiento de mujeres jóvenes, así como los pagos que se les daría al sostener encuentros sexuales. En dicha operación también se mencionan drogas.

A través de un comunicado, el republicano de 44 años menciona que la demanda presentada en su contra se fundamenta prácticamente en el informe realizado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, sin que se le haya permitido confrontar a quienes lo acusaron.

“Dos mujeres adultas me demandaron hoy alegando que fueron víctimas de trata sexual en las Bahamas. Me sorprende que nadie haya respondido a sus repetidos ruegos de auxilio, publicados en Instagram”, escribió en la plataforma X, acompañando su testimonio de una fotografía en alusión a quienes exigen que sea castigado mientras disfrutan del sol, la arena y el mar del Caribe.

Es de llamar la atención que, en su momento, el nombre de este controversial republicano llegó a sonar como opción de aspirante a gobernador de Florida en reemplazo de Ron DeSantis cuyo mandato está en la recta final.

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