Por Francis Pollara al Distrito de Colegios Comunitarios del Área de Pasadena

Dos candidatos compiten para ser miembros de la Junta Directiva del Distrito de Colegios Comunitarios del Área de Pasadena, Área 1: Francis Pollara y Geoff Baum.

Este distrito escolar regional incluye únicamente al Pasadena City College (PCC), al que supervisa. Lo componen Arcadia, La Cañada Flintridge, Pasadena, el norte de Rosemead, San Marino, Sierra Madre, South Pasadena, Temple City, el oeste de El Monte y las áreas no incorporadas de Altadena, East San Gabriel y San Pasqual.

El Área 1 comprende a La Cañada Flintridge y el oeste de Pasadena (Linda Vista, San Rafael y Madison Heights).

Fundado en 1924, el Pasadena City College tiene 27,250 alumnos. Un alto porcentaje de los mismos residen en áreas de otros distritos de colegios comunitarios. Sus alumnos extranjeros provienen de 63 países. En el año lectivo 2023-2024, el 46% de sus estudiantes eran latinos.

PCC está en el primer puesto entre los mejores colegios comunitarios del área de Los Ángeles y en el tercero en toda California según la plataforma Niche.

Francis Pollara es estadounidense de primera generación; vive en el distrito desde que nació hace 37 años. Allí creció, fue a escuelas públicas y como alumno de preparatoria tomó clases en PCC. Tiene una licenciatura en Bellas Artes en Cine del ArtCenter College of Design y una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de USC.

Además, es el Presidente de la Comisión de Sostenibilidad y Resiliencia de La Cañada Flintridge, Vicepresidente de su Comisión de Diseño y miembro de la Junta Directiva de YMCA of the Foothills.

En su perfil electoral, Pollara explica que se postula “para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación asequible y de alta calidad, así como a una vía clara para la transferencia, una carrera profesional y la movilidad económica”.

Sus prioridades incluyen preparar a los alumnos para una economía marcada por la inteligencia artificial, aumentar las vías de transferencia a universidades de cuatro años y conectar a los egresados con empleadores.

Lo apoyan la supervisora del Condado de Los Ángeles Lindsey Horvath, la congresista Judy Chu, cinco de los siete miembros de la Junta de Síndicos del PCC, el partido Demócrata del Condado de Los Ángeles, la Asociación de Docentes del PCC, los cinco miembros del el Distrito Escolar Unificado La Cañada y el Club Demócrata Stonewall.

La Opinión considera que Francis Pollara es el mejor candidato para el puesto y recomienda a sus lectores votar por él.