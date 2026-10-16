El pilar y el tejido cultural de Los Ángeles
Alex Padilla para la columna Somos L.A. de La Opinión
Alex Padilla, Senador
Sin duda, ese éxito no existiría sin las contribuciones de la comunidad Latina. Somos maestros, trabajadores, doctores y dueños de negocios. Somos consumidores, contribuyentes y líderes en nuestra ciudad. Somos un poder social y económico que impulsa a nuestra región. También somos el pilar y el tejido cultural de Los Ángeles. Nuestra comida, música, idioma y tradiciones dan vida a esta ciudad. Porque el espíritu de Los Ángeles siempre ha sido latino, y su corazón late con ritmo latino.
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