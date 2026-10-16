Alex Padilla, Senador

Sin duda, ese éxito no existiría sin las contribuciones de la comunidad Latina. Somos maestros, trabajadores, doctores y dueños de negocios. Somos consumidores, contribuyentes y líderes en nuestra ciudad. Somos un poder social y económico que impulsa a nuestra región. También somos el pilar y el tejido cultural de Los Ángeles. Nuestra comida, música, idioma y tradiciones dan vida a esta ciudad. Porque el espíritu de Los Ángeles siempre ha sido latino, y su corazón late con ritmo latino.