San Antonio, Texas: pronóstico del tiempo para este viernes 16 de octubre

Si vives en San Antonio o te encuentras de viaje esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el tiempo este viernes 16 de octubre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es crucial saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte de la jornada de hoy en San Antonio habrá nubes y claros. Se espera una temperatura máxima de 72 grados Fahrenheit (22ºC) en las horas centrales del día y una temperatura mínima de 52 grados Fahrenheit (11ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 19.88 mph en el día. El porcentaje de nubes será del 43%.

La presión atmosférica media será de 1018.2 hPa, una medición que irá constante. El Sol aparecerá por primera vez en el día a las 07:36 h y el crepúsculo será a las 19:03 h, lo que significa un total de 11 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información que proporciona AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 6%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos escasa nubosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 50 y los 73 grados Fahrenheit (10 y 23ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Mira una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es una urbe conocida por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, dependiendo del periodo estas varían bastante.

En verano, los termómetros pueden alcanzar los 100° F, por lo que es importante protegerse de la deshidratación y no salir a la calle durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son suaves y confortables, con una media de unos 50° F.

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