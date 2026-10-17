Editorial: Por José R. González al Ayuntamiento de Cudahy

Cudahy es una de las 27 “ciudades de acceso”, ubicadas entre la ciudad de Los Ángeles, el condado de Orange y el Océano Pacífico. Tiene una superficie de 1.23 millas cuadradas y una población de 22,811 habitantes según el Censo de 2020. Es una de las de mayor densidad del país.

Más de uno de cada cuatro residentes está por debajo del nivel de pobreza; casi el 96% del total son hispanos.

En las elecciones que culminan el 3 de noviembre los votantes elegirán a tres de sus cinco concejales.

Para esos tres puestos se postulan cinco candidatos: José R. González, Cynthia González, Martin U. Fuentes, Richard Corvera Hernandez y Cynthia Romo.

José González, hijo de una madre inmigrante de Guadalajara, Jalisco, creció en South Gate, se mudó con frecuencia durante su infancia y logró completar sus estudios mientras trabajaba para costearse su formación.

Obtuvo una Licenciatura en Sistemas de Información Computacional de Cal State Los Ángeles, un máster en Liderazgo de la Universidad del Sur de California (USC) y está cursando un doctorado en liderazgo educativo.

Ha sido director sénior de Tecnologías de la Información (IT) en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) y trabaja actualmente como Director de Tecnología en la Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles (LACOE), habiendo “dedicado más de dos décadas a la educación pública, la tecnología y el servicio público en el sureste de Los Ángeles”.

José González intenta volver al puesto en el concejo al que fue nombrado en 2018 y electo en 2020 y en el que abogó por un aumento de los servicios para los residentes y promovió el desarrollo económico hasta 2024.

Como alcalde designado por sus pares, actuó para aprobar el primer plan estratégico bienal en la historia de la ciudad, que contemplaba ampliar los servicios de parques y recreación, mejorar la comunicación con la comunidad, y la creación de empleo a lo largo del corredor de Atlantic Blvd.

José R. Gonzalez promete usar su experiencia para ampliar las oportunidades económicas locales, apoyar a las pequeñas empresas y fomentar inversiones que beneficien a los residentes de Cudahy.

La Opinión considera que José González es un candidato calificado para la posición y exhorta a sus lectores a votar por él.