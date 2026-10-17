Editorial: Por Kyle Brazeal al Ayuntamiento de West Hollywood

En las elecciones generales al Ayuntamiento de West Hollywood (WeHo), que culminan el 3 de noviembre, se presentaron 14 candidatos para tres vacantes.

Kyle Brazeal ha vivido en WeHo desde 2014. Nació en un suburbio de Chicago, en un hogar de bajos ingresos, donde su padre “mantenía a nuestra familia conduciendo un camión, y mi madre trabajaba por las noches como camarera”.

Obtuvo una licenciatura en Administración de Empresas con doble concentración en Finanzas y Contabilidad (con subespecialidad en español) en la Facultad de Negocios Kelly de la Universidad de Indiana, como primer graduado universitario de su familia.

En Chicago, trabajó para el gigante de contabilidad PricewaterhouseCoopers. Luego se incorporó a Ares Management, especializándose en sistemas sofisticados de análisis. Actualmente es director de análisis de datos de cartera en Varsity Healthcare Partners.

Se define como un pragmatista, para quien el Ayuntamiento debe rendir cuentas de los resultados, y a quien le “importa profundamente preservar West Hollywood como un lugar de inclusión y pertenencia, especialmente para la comunidad LGBTQ+”.

Sus cuatro prioridades lo definen. En seguridad pública aboga por “empoderar a las personas que protegen nuestra comunidad mientras salvaguardamos nuestra privacidad frente al mal uso de nuestros datos”.

En materia de vivienda, opina que “debemos proteger a las personas mayores vulnerables, a los hogares de bajos ingresos y a los inquilinos que enfrentan acoso”, evitando su desplazamiento.

Cree firmemente en el transporte público y busca mejorar la seguridad vial sin que lleve a más congestión o pérdida de estacionamiento, con calles seguras para peatones, ciclistas, pasajeros y automovilistas.

Como “las pequeñas empresas son la columna vertebral de WeHo”, “…la ciudad debe ser un aliado de las empresas y sus trabajadores, no un obstáculo”.

Apoyan a Brazeal el alcalde de WeHo John Heilman así como su exalcalde Steve Martin, la concejala Lauren Meister, el asambleísta Rick Chávez Zbur, ALADS ?el sindicato de agentes del orden en el condado de Los Ángeles?, la organización estatal de derechos civiles LGBTQ Equality California, el comité de acción política HONOR PAC; el Club Demócrata de West Hollywood/Beverly Hills, y Demócratas por la Protección de Animales del Condado.

La Opinión cree que Kyle Brazeal es el candidato que los residentes necesitan y solicita a sus lectores que voten por él.