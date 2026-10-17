El papa León XIV retoma sus actividades públicas tras cirugía por cáncer de pulmón

El papa León XIV regresará este sábado al Vaticano, cuatro días después de someterse a una cirugía por cáncer de pulmón que obligó a suspender temporalmente parte de sus actividades. La noticia trae alivio a los fieles, aunque la evolución del pontífice todavía dependerá de los resultados médicos pendientes.

De acuerdo con información de Vatican News, los médicos autorizaron el alta después de revisar sus análisis de sangre, una radiografía de tórax y su estado clínico general. El pontífice, de 71 años, fue operado el martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El procedimiento permitió retirar un nódulo maligno identificado como adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. Aunque la cirugía fue considerada exitosa y no presentó complicaciones, todavía no se han divulgado todos los resultados necesarios para conocer con precisión el alcance de la enfermedad y determinar si requerirá tratamientos adicionales.

León XIV rezará el Ángelus este domingo

Uno de los momentos más esperados será la reaparición pública del papa. El Vaticano anunció que León XIV rezará el Ángelus el domingo desde la ventana de su apartamento en el Palacio Apostólico, con vista a la plaza de San Pedro.

La noticia supone una señal de continuidad en sus actividades, después de que inicialmente se contemplara una hospitalización más prolongada. Durante su estancia, el pontífice ya había retomado algunas tareas y el viernes celebró misa en el hospital, acompañado por personal médico y miembros de la Santa Sede.

Los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanzaba favorablemente. Sin embargo, el alta no significa que haya concluido el seguimiento clínico: las pruebas del tejido extraído serán importantes para establecer el tratamiento posterior.

La enfermedad pone en duda su gira por Latinoamérica

La salud del papa también mantiene la atención sobre su próximo viaje internacional. León XIV tenía previsto realizar una gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, país del que es ciudadano naturalizado.

Según Reuters, los preparativos del recorrido continuaban mientras el Vaticano evaluaba la evolución del pontífice. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, señaló que el papa podría adaptar su agenda de acuerdo con su estado de salud.

La preocupación no se limita al viaje. El diagnóstico se conoció públicamente esta semana y generó inquietud entre los católicos, que han seguido de cerca las noticias sobre su recuperación.

El cardenal de Chicago, Blase Cupich, expresó su conmoción por el diagnóstico y describió al papa como una persona tranquila. También destacó la importancia de su mensaje internacional en favor de la paz y de las personas más vulnerables.

Por ahora, el regreso al Vaticano y el Ángelus dominical serán las siguientes señales públicas de su recuperación.

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