Marco Rubio se une en oración por el papa León XIV tras confirmarse su cáncer de pulmón

El secretario de Estado, Marco Rubio, expresó su apoyo al papa León XIV después de que el Vaticano confirmara que el pontífice padece cáncer de pulmón y fuera sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho. Rubio publicó el martes un mensaje en X en el que señaló que él y su esposa están “unidos en oración” por la salud del líder de la Iglesia católica, de 71 años.

“Que el Señor le dé fuerzas y que el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, escribió el jefe de la diplomacia estadounidense. El diagnóstico se confirmó después de una intervención quirúrgica en el hospital Gemelli de Roma.

Según un comunicado del Vaticano, las pruebas médicas identificaron un adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer que requiere estudios adicionales para determinar su extensión y las opciones de tratamiento. La Santa Sede no ha informado todavía qué terapias podría recibir el pontífice ni ha precisado si la enfermedad se extendió a otras partes del organismo.

Jeanette and I are united in prayer for @PONTIFEX’s health following his recent diagnosis.



May the Lord give him strength and the Holy Spirit guide the medical professionals taking care of the Holy Father. https://t.co/KPVoGrnKUW — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 13, 2026

Rubio y León XIV, en medio de tensiones entre Washington y el Vaticano

El mensaje de Rubio también adquiere relevancia por sus antecedentes de contacto con el primer papa nacido en Estados Unidos y las diferencias que han surgido entre el Vaticano y la administración del presidente Donald Trump. El secretario de Estado, quien profesa la fe católica, se reunió con León XIV en el Vaticano en mayo pasado, durante una visita que buscaba contribuir a reducir las tensiones entre ambas partes.

Las diferencias se hicieron más visibles después de que el pontífice cuestionara la guerra contra Irán y el uso de argumentos religiosos para justificar acciones militares. En abril, Trump calificó al papa de “débil con el crimen” y “terrible en política exterior”. León XIV respondió entonces que no tenía “miedo a la Administración Trump”.

Mientras tanto, los médicos continúan evaluando el estado de salud del pontífice. La operación, que duró aproximadamente 90 minutos, fue descrita por el Vaticano como exitosa y sin complicaciones. El papa regresó a su habitación después de la intervención.

El adenocarcinoma es el tipo más común de cáncer de pulmón. El doctor Stephen Liu, especialista del Centro Oncológico Integral Lombardi de Georgetown, explicó que conocer la etapa de la enfermedad será fundamental para determinar el pronóstico y los siguientes pasos médicos.

Entre las opciones que podrían considerarse, dependiendo de los resultados, están la quimioterapia, la inmunoterapia combinada con quimioterapia y los tratamientos dirigidos. La recuperación también podría influir en los compromisos internacionales del pontífice.

León XIV tiene previsto viajar a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aunque todavía no se ha confirmado si podrá cumplir con el itinerario. El Vaticano canceló sus audiencias hasta el 20 de octubre mientras el papa se recupera y los especialistas determinan la evolución de su enfermedad.

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