Trump critica al Papa León XIV y lo acusa de poner en peligro a católicos por su postura sobre la guerra contra Irán

El presidente Donald Trump intensificó sus críticas al papa León XIII acusando al pontífice de permitir que Irán desarrolle armamento nuclear y poner en riesgo a los católicos.

Y es que en una entrevista con Hugh Hewitt, Trump afirmó que las acciones del líder de la Iglesia Católica ponen en riesgo a católicos y a la población en general.

¿Qué dijo Donald Trump?

“Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente”, dijo, y agregó que el Papa considera aceptable que Irán posea armas nucleares.

El Papa, ciudadano estadounidense, ha solicitado en varias ocasiones el cese de hostilidades y la reanudación de negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz. Aunque no ha dirigido críticas explícitas al presidente, León XIII dio a entender, sin decirlo directamente, que no le gustaba cómo estaba actuando el gobierno de Estados Unidos con lo de la guerra en Irán.

La polémica de Trump

Trump ha respondido a estos comentarios con ataques directos. El mes pasado, publicó en Truth Social un mensaje en el que calificaba al papa de “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”.

Además, difundió una imagen manipulada mediante inteligencia artificial que lo mostraba como Jesucristo, generando controversia incluso dentro de su base política; posteriormente eliminó la publicación, alegando que la intención era representarse como médico.

Miembros católicos de la administración, como el vicepresidente Vance, han intervenido para minimizar los comentarios del papa sobre el conflicto, sugiriendo que el Vaticano debería limitarse a cuestiones de moralidad y asuntos internos de la Iglesia, mientras que el presidente de Estados Unidos dicta la política exterior.

Marco Rubio en el Vaticano

Por su parte, el secretario de Estado Marco Rubio sostendrá una “conversación franca” con León XIII sobre las discrepancias entre Washington y la Santa Sede respecto a la guerra en Irán.

Mientas, Brian Burch, embajador estadounidense ante el Vaticano, señaló que el viaje busca fortalecer el diálogo y la fraternidad entre ambas naciones, enfatizando que las diferencias deben abordarse mediante el entendimiento y la negociación directa.

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