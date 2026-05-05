Irán acusa a EE.UU. de matar a cinco civiles en ataque contra dos embarcaciones

Irán acusó este martes a Estados Unidos de ser responsable de la muerte de cinco civiles en un ataque contra dos cargueros en la costa de Omán, después de que Washington afirmara haber destruido lanchas rápidas iraníes.

Una fuente militar iraní, citada por la agencia estatal Tasnim, explicó que “tras la falsa afirmación del Ejército estadounidense” sobre la destrucción de lanchas rápidas iraníes, se llevaron a cabo investigaciones con fuentes locales y se concluyó que ningún buque de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) fue alcanzado.

Según esta fuente, dos pequeños cargueros con civiles a bordo que navegaban desde Khasab, en la costa de Omán, hacia el litoral iraní, fueron atacados por EE. UU., resultando en cinco fallecidos, que serían civiles. (efe, rtre)

Irán intensifica amenazas por la operación de EE. UU. en el estrecho de Ormuz

Irán elevó el martes el tono de sus amenazas frente a la operación estadounidense para escoltar buques en el estrecho de Ormuz, un día después de varios ataques en la región que ponen en riesgo el alto el fuego.

Estados Unidos y la república islámica mantienen un pulso por el control de este paso estratégico, por donde solía transitar una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos.

“Sabemos perfectamente que la continuación del status quo es intolerable para Estados Unidos, mientras que nosotros ni siquiera hemos empezado todavía“, advirtió Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní en un mensaje en X.

“La seguridad del transporte marítimo y del tránsito energético se ha visto amenazada por Estados Unidos”, cuya “presencia maligna disminuirá”, agregó Qalibaf, que también es presidente del Parlamento iraní.

Desde el inicio de la guerra emprendida el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, Teherán controla esta vía estratégica.

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