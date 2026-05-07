Marco Rubio y el papa León XIV dialogan sobre paz y relaciones bilaterales tras polémica con Trump

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, se reunió este jueves con el papa León XIV en el Palacio Apostólico del Vaticano, en un encuentro descrito como “amistoso” por el Departamento de Estado.

La conversación se centró en la situaicón en Medio Oriente, específicamente de la guerra en Irán, los esfuerzos humanitarios en América Latina y la solidez de las relaciones entre Washington y la Santa Sede.

Rubio llegó a Roma semanas después de que el presidente Donald Trump emitiera críticas directas contra el Papa, calificándolo de “débil en materia de crimen y terrible para la política exterior” por sus llamados a la paz en Medio Oriente y sus comentarios sobre la amenaza nuclear de Irán.

Establecer la paz en Medio Oriente

El secretario de Estado destacó que la visita estaba programada antes de esas declaraciones y tuvo como objetivo reforzar la cooperación diplomática entre ambos gobiernos.

Según un comunicado oficial, durante la audiencia de aproximadamente 45 minutos, Rubio y León XIV abordaron “los esfuerzos humanitarios en curso en el continente americano” y discutieron “iniciativas para establecer una paz duradera en Medio Oriente”.

Además, el diálogo subrayó la asociación constante entre Estados Unidos y la Santa Sede en favor de la libertad religiosa y la dignidad humana.

El Papa estadounidense

El papa León XIV, de origen estadounidense, tiene un conocimiento profundo de América Latina tras pasar dos décadas como misionero en Perú, donde obtuvo la nacionalidad.

Su experiencia en la región ha influido en la postura del Vaticano sobre temas como Cuba, país donde Rubio ha liderado presiones diplomáticas al gobierno comunista tras el regreso de Trump al poder.

Tras su reunión con el pontífice, Rubio sostuvo un encuentro con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado y número dos del Vaticano.

Parolin aclaró que la cita se realizó por iniciativa de Washington y que los temas centrales serían América Latina, Cuba y el Líbano. “Vamos a escucharlo”, dijo el cardenal a periodistas el miércoles, destacando que la conversación se desarrollaría en un contexto de colaboración diplomática.

Tensiones entre Trump y el Vaticano

El Gobierno de Trump había tenido tensiones con la Santa Sede desde la elección del papa el 8 de mayo de 2025, primer pontífice estadounidense de la historia.

Las críticas de Trump se intensificaron tras las declaraciones del pontífice sobre la guerra en Irán Medio Oriente y su rechazo a las amenazas contra Irán, así como sus pronunciamientos sobre inmigración.

León XIV reafirmó la misión de la Iglesia de “predicar la paz y el Evangelio”. Ante los cuestionamientos sobre las críticas de Trump, señaló: “Si alguien desea criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad.

La Iglesia ha hablado durante años contra todas las armas nucleares, así que no hay duda de eso”. Por su parte, Parolin calificó de “extraño” que se atacara al papa por cumplir con su papel.

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