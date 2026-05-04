Marco Rubio abordará con el papa León XIV la guerra en Irán y asuntos de Latinoamérica

El secretario de Estado, Marco Rubio, viajará esta semana a Roma y al Vaticano con el objetivo de sostener reuniones de alto nivel con el papa León XIV, en medio de crecientes tensiones diplomáticas derivadas de la guerra en Irán y recientes desacuerdos políticos entre la Casa Blanca y la Santa Sede.

De acuerdo con el Departamento de Estado, Rubio, quien profesa la fe católica, se reunirá con la cúpula del Vaticano para discutir la situación en Oriente Medio, en particular el conflicto con Irán, así como temas de interés común en el hemisferio occidental, incluida América Latina.

El viaje, programado entre miércoles y jueves, también incluirá encuentros con funcionarios del gobierno italiano para abordar asuntos de seguridad y coordinación estratégica. Entre ellos destaca la primera ministra Giorgia Meloni, considerada una aliada clave de Washington en Europa.

.@SecRubio will travel to Rome, Italy, and the Vatican May 6-8 to advance bilateral relations and align on global challenges. The Secretary will meet with Italian government counterparts and Holy See leadership to discuss topics including Middle East developments and shared… — Tommy Pigott (@statedeptspox) May 4, 2026

Intento por reducir tensiones diplomáticas

La visita ocurre en un momento delicado para las relaciones entre Estados Unidos y el Vaticano, tras los comentarios del presidente Donald Trump dirigidos al pontífice. Trump criticó públicamente a León XIV por sus posturas frente a la guerra en Irán, así como por sus opiniones sobre migración y seguridad global.

El papa, el primero de origen estadounidense, ha insistido en la necesidad de promover la paz y ha cuestionado la escalada militar en Medio Oriente. En respuesta a los señalamientos, subrayó que la fe no puede respaldar la guerra, lo que fue interpretado como una crítica indirecta a la política exterior de Washington.

Las tensiones aumentaron después de que Trump publicara en redes sociales una imagen en la que se comparaba con Jesucristo, lo que generó reacciones tanto en círculos políticos como religiosos. Aunque posteriormente restó importancia al incidente, el episodio contribuyó a deteriorar el clima diplomático.

América Latina y Cuba, en la agenda

Además del conflicto en Irán, Rubio prevé discutir con el Vaticano la situación en América Latina, donde la Santa Sede mantiene influencia diplomática, especialmente en temas relacionados con Cuba. El Vaticano ha desempeñado históricamente un papel de mediador entre Washington y La Habana.

Funcionarios estadounidenses consideran que este canal podría ser clave en momentos en que ambos países mantienen conversaciones sobre posibles ajustes en la política económica hacia la isla, en medio de restricciones energéticas impuestas por la actual administración.

En paralelo, Rubio sostendrá reuniones con altos funcionarios italianos, incluidos los ministros de Exteriores y Defensa, para reforzar la cooperación bilateral y enviar una señal de estabilidad frente a las recientes fricciones. Italia es un socio estratégico dentro de la OTAN, alianza que también ha sido objeto de críticas por parte de Trump.

Analistas en Washington ven la gira como un esfuerzo de “control de daños” para recomponer relaciones con aliados tradicionales y contener el impacto de la retórica presidencial en el escenario internacional. Rubio, quien ha asumido un rol clave en la diplomacia estadounidense, ha sido encargado en diversas ocasiones de matizar o explicar las posturas del mandatario.

El resultado de estos encuentros podría marcar el rumbo de las relaciones entre Estados Unidos, el Vaticano y sus socios europeos en un contexto global marcado por conflictos y desafíos diplomáticos crecientes.

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