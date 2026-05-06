Marco Rubio se reunirá con el Papa León XIV para destensar su relación con Donald Trump

Con el objetivo de disminuir la tensión generada por el intercambio de declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump y el Papa León XIV, Marco Rubio, secretario de Estado, sostendrá una reunión con el líder de la iglesia católica en el Vaticano.

Los comentarios del Sumo Pontífice sobre el conflicto bélico detonado por Estados Unidos en contra de Irán, así como la intensificación del bloqueo económico hacia Cuba y frente a la persecución dirigida a cientos de miles de inmigrantes en Estados Unidos, han provocado malestar en el republicano que gobierna desde Washington.

Y es que desde que fue designado Papa, el 8 de mayo del año pasado, el religioso nacido en Chicago demostró no estar de acuerdo con algunas de las políticas de Trump.

León XIV se define como un defensor de la dignidad humana de los inmigrantes y a la par de exigir un trato humanitario para ellos, rechaza la discriminación o el trato denigrante que reciben principalmente en Estados Unidos, pues ha sido testigo de ello.

“Son seres humanos y tenemos que tratar a los seres humanos en un modo humanitario y no tratarlos peor que las mascotas de casa o a los animales. Ahí sí que hay un desafío muy grande, que un país dice que no podemos recibir más y todo esto … pero cuando llegan las personas son seres humanos y merecen el respeto que cada ser humano tiene por su dignidad humana”, expresó a finales del mes pasado.

Marco Rubio y J.D. Vance se reunieron con el Papa León XIV hace ya casi un año. (Crédito: Vatican Media vía AP)

Con respecto a la guerra en contra de Irán ha pedido frenar la escalada bélica y reitera que no apoyará la guerra, abogando por el diálogo.

“La fuerza ha sustituido a la justicia; la ley ha sido sustituida por la ley de la fuerza”, señaló.

En este punto, Trump discrepa por completo e incluso este miércoles volvió a criticar al Papa.

“Es muy sencillo: le agrade o no, Irán no puede poseer un arma nuclear. Él parecía sugerir que sí pueden, y yo digo que no pueden, porque si eso sucediera, el mundo entero se convertiría en rehén, y no vamos a permitir que eso ocurra”, mencionó frente a un grupo de reporteros en el Despacho Oval.

Con estos antecedentes, la misión de Marco Rubio se torna complicada, sobre todo si Trump continúa retando al líder católico como lo hizo al publicar días atrás un video creado con inteligencia artificial donde aparece portando una túnica muy similar a la de Jesucristo.

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