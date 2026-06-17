JD Vance revela diferencias con el Vaticano sobre migración y política en su nuevo libro

El vicepresidente JD Vance reveló detalles inéditos sobre su relación con el Vaticano y sus diferencias con la jerarquía católica en torno a la migración, la política y la fe en su nuevo libro Communion: Finding My Way Back to Faith, publicado esta semana. La obra, centrada en su conversión al catolicismo y su regreso a la fe, incluye un relato de la visita que realizó al Vaticano durante la Pascua de 2025, apenas horas antes de la muerte del papa Francisco.

En el texto, Vance describe como “inquietante” una reunión sostenida con altos funcionarios de la Santa Sede, debido a lo que consideró una falta de claridad sobre las críticas de la Iglesia a las políticas migratorias de la administración del presidente Donald Trump.

Según el vicepresidente, durante el encuentro el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, reiteró la necesidad de tratar a los migrantes con humanidad, aunque reconoció el derecho de Estados Unidos a controlar sus fronteras. Sin embargo, Vance sostuvo que los representantes de la Iglesia evitaron precisar cuáles eran las medidas migratorias concretas que consideraban problemáticas.

“Ahí estaba yo, el católico de más alto rango dentro del Gobierno de Estados Unidos, y el Vaticano parecía reacio a llevar su orientación moral más allá de lugares comunes”, escribió el vicepresidente en uno de los pasajes destacados por medios estadounidenses.

Vice President JD Vance writes in his new book that his meeting last year with Vatican diplomats was “unsettling” as they uttered what he describes as “trite platitudes” and “clichés,” adding that he preferred the direct rebukes offered by Pope Francis. https://t.co/kvh0KKNnBK — The Washington Post (@washingtonpost) June 16, 2026

Un encuentro marcado por la salud del pontífice

El libro también ofrece detalles de la breve reunión que Vance sostuvo con el papa Francisco el Domingo de Pascua de 2025. El pontífice, cuya salud estaba seriamente deteriorada, había cancelado varios compromisos previos, aunque finalmente accedió a recibir al vicepresidente estadounidense durante unos minutos.

Vance relata que encontró al líder de la Iglesia Católica “más frágil” de lo que esperaba. Aun así, destacó la cordialidad del encuentro y recordó que Francisco le entregó algunos obsequios para sus hijos.

Menos de 24 horas después de esa reunión, el Papa falleció en el Vaticano, convirtiendo a Vance en uno de los últimos funcionarios internacionales en verlo con vida. “Teníamos responsabilidades diferentes, pero prefería sus comentarios directos a la vaguedad que encontré durante mis reuniones con otros funcionarios vaticanos”, escribió el vicepresidente.

Fe, política y aspiraciones futuras

Además de abordar su experiencia religiosa, Communion incluye reflexiones sobre temas que han marcado su trayectoria política, entre ellos el aborto, la familia y la cultura contemporánea estadounidense. Vance reconoce en el libro que algunas declaraciones polémicas realizadas durante campañas anteriores fueron errores, incluida su referencia a las llamadas “mujeres sin hijos y amantes de los gatos”, comentario que generó fuertes críticas durante el proceso electoral de 2024.

El vicepresidente plantea también una visión conservadora enfocada en fortalecer a las familias mediante políticas públicas que faciliten la crianza de los hijos, argumentando que el debate sobre el aborto debe incluir apoyo económico y social para las madres.

La publicación llega en un momento clave para Vance, considerado por analistas políticos como uno de los principales aspirantes republicanos para las elecciones presidenciales de 2028. Su nombre suele aparecer junto al del secretario de Estado, Marco Rubio, como posible figura de relevo dentro del movimiento político encabezado por Trump.

A lo largo del libro, Vance también destaca el papel de su esposa, Usha Vance, a quien atribuye haberlo impulsado a reencontrarse con la fe católica y a reflexionar sobre aspectos personales que, según afirma, terminaron influyendo en su carrera política y en su visión del futuro del país.

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