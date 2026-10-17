Los Ángeles: el tiempo para hoy sábado 17 de octubre

Un nuevo día aguarda en Los Ángeles, que se prepara para vivir un sábado con cielos sin nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 93 grados Fahrenheit (34ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 68 grados Fahrenheit (20ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del sudeste que soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

La sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 97ºF (36ºC) de máxima y 97ºF (36ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 07:00 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:17 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante este sábado.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan cielos sin nubes. Las temperaturas variarán entre los 66 y los 90 grados Fahrenheit (19 y 32 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con el mes más cálido siendo agosto con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA abarca los meses de noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. El mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas posibilidades de precipitaciones durante el año. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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