Una estudiante murió tras ser drogada con fentanilo y violada en su habitación de la residencia universitaria en Nueva York

Una estudiante universitaria falleció tras ser drogada con fentanilo y violada en una residencia estudiantil de la ciudad de Nueva York, según anunciaron fiscales federales.

La estudiante, cuya identidad no fue revelada por los fiscales, y otra estudiante, también anónima, fueron drogadas en una residencia universitaria de Manhattan en marzo, según un comunicado de prensa de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. La otra estudiante sobrevivió al incidente, informaron los fiscales.

Documentos judiciales indican que las mujeres estudiaban en el Fashion Institute of Technology (FTI), institución que no ha respondido a las solicitudes de comentarios de NBC News sobre el caso.

Dos hombres fueron arrestados y acusados ​​en relación con el presunto delito, según los fiscales.

Moises Freire, de 19 años y residente del Bronx, fue acusado de distribución de una sustancia controlada con intención de cometer violación, distribución de narcóticos con resultado de muerte y conspiración.

Brian Peralta Cabrera, de 18 años y residente de Queens, fue acusado de conspiración para distribuir narcóticos con resultado de muerte y lesiones corporales graves.

El 18 de marzo, Freire le proporcionó a una de las mujeres lo que le dijo que era “cocaína pura” de México y le aseguró “falsamente” que la droga que le suministraba no contenía fentanilo, según la acusación.

Los fiscales afirman que Freire sabía que la droga, que obtuvo de Cabrera, era fentanilo y que previamente la había descrito como “falsa” y “veneno”.

Freire incitó a las dos mujeres a consumir la droga al llegar a la residencia estudiantil, según la acusación.

Ambas mujeres perdieron el conocimiento “inmediatamente”, según la acusación. Los fiscales afirman que Freire violó a una de las mujeres mientras sufría una sobredosis de fentanilo, mientras la otra yacía inconsciente a varios metros de distancia.

Tras violar a la mujer inconsciente, le tomó fotos desnuda y se las envió a sus amigos.

Según la fiscalía, Freire esperó unos 45 minutos antes de contactar a la seguridad del campus, informándoles que las mujeres estaban inconscientes por haber bebido demasiado.

Según la acusación, la seguridad del campus las encontró y les brindó primeros auxilios antes de trasladarlas a un hospital cercano.

Solo una de las mujeres recuperó la consciencia. La mujer que fue violada falleció días después “por complicaciones derivadas de una intoxicación aguda por fentanilo”, según la acusación.

“La universidad debería ser un lugar donde los jóvenes puedan aprender, crecer y perseguir sus sueños, no un lugar donde los depredadores exploten su vulnerabilidad”, declaró Christopher Roberts, agente especial a cargo de la División de la Fuerza de Tarea de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

“Todo estudiante merece sentirse seguro, ya sea caminando por el campus, sentado en un aula o en su propia habitación de la residencia estudiantil”, afirmó Roberts.

Sigue leyendo:

– Profesores de Cornell acusan a la universidad de silenciar protestas por violación grupal.

– Cornell suspende las fiestas de fraternidades tras las denuncias de violación grupal en el campus.