Arrestan a exfiscal mexicano por operativo en el que murieron dos agentes de EE.UU.

Autoridades de México detuvieron a un exfiscal que lideró un operativo antidrogas en el que murieron dos agentes de Estados Unidos.

Los dos oficiales flecieron el 19 de abril pasado en un incidente de tránsito, tras haber participado en el desmantelamiento de un laboratorio de drogas sintéticas en una zona boscosa del estado norteño de Chihuahua.

Ambos agentes pertenecían a la CIA, según el gobierno de México, que calificó su participación como injerencia. La ley mexicana prohíbe a los gobiernos regionales autorizar el ingreso al país de agentes extranjeros.

El exfiscal César Jáuregui Moreno fue acusado de ejercicio ilegal del servicio público y coalición en el operativo antidrogas.

El encargado de la fiscalía de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, dijo el sábado que el desmantelamiento del laboratorio de drogas sintéticas “es un resultado muy relevante en el combate al crimen organizado”.

La investigación continúa

“Lo que se investiga”, precisó, “es la forma en que se condujo este operativo, la omisión de la cadena de mando y los protocolos aplicables”.

En abril pasado, Jáuregui dio dos versiones distintas acerca de la presencia de los dos extranjeros.

Primero dijo que los dos extranjeros regresaban de una redada en un laboratorio de fabricación de drogas sintéticas. Después, ante medios de comunicación, dijo que no participaron agentes norteamericanos.

Estados Unidos no ha confirmado que los agentes pertenecían a la CIA.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que nunca fue notificado de la operación. Mantiene en curso una investigación sobre la participación de los agentes.

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