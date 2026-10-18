Arrestan en Texas a padre tras muerte de su hijo de 4 años por disparo accidental

Un menor encontró una pistola sin asegurar dentro del automóvil familiar mientras sus padres realizaban compras, ocasionando un mortal accidente, ahora su padre enfrenta un cargo de homicidio por negligencia criminal, informó la Oficina del Sheriff del condado de Cameron.

Según datos oficiales, el niño de 4 años murió después de dispararse accidentalmente en el rostro, mientras sus padres lo habían dejado solo para ingresar a una tienda en el sur de Texas. 13 días después, las autoridades arrestaron al padre del menor, acusado de homicidio por negligencia criminal.

La tragedia ocurrió el 1 de octubre en el condado de Cameron, cerca de la frontera con México, pero los detalles de la investigación se conocieron públicamente este fin de semana, de acuerdo con información de la Oficina del Sheriff difundida por la cadena ABC13.

Según los investigadores, los padres dejaron al niño sin supervisión dentro del vehículo mientras realizaban compras. En la consola central había una pistola que el padre no había asegurado y que quedó al alcance del menor.

El pequeño encontró el arma y la accionó accidentalmente, por lo que recibió un disparo en el rostro. Sus padres lo trasladaron al Harlingen Medical Center, donde las autoridades comenzaron a investigar las circunstancias de lo ocurrido.

La investigación incluyó declaraciones de los involucrados, revisión de cámaras de seguridad y recopilación de evidencias que permitieron reconstruir los hechos. Las autoridades determinaron que el arma permaneció sin las medidas de seguridad necesarias para impedir que el niño tuviera acceso a ella.

Padre enfrentó un cargo por homicidio negligente

El hombre fue detenido el 14 de octubre, 13 días después del incidente, y acusado de homicidio por negligencia criminal, un delito grave contemplado en la legislación de Texas.

La Oficina del Sheriff decidió mantener bajo reserva su identidad para conceder a la familia tiempo y privacidad durante el duelo. Tampoco divulgó información adicional sobre el establecimiento comercial donde ocurrió el incidente.

De acuerdo con el artículo 19.05 del Código Penal de Texas, el homicidio por negligencia criminal se configura cuando una persona causa la muerte de otra debido a una conducta negligente que constituye un delito. La legislación lo clasifica como un delito grave sancionable con reclusión en una cárcel estatal.

Texas establece medidas para impedir el acceso de menores a armas

El caso puso nuevamente de relieve los riesgos de dejar armas de fuego al alcance de los niños, especialmente dentro de automóviles donde pueden encontrarlas sin supervisión.

La legislación estatal establece disposiciones específicas para prevenir estos incidentes. El artículo 46.13 del Código Penal de Texas considera una infracción permitir que un menor de 17 años tenga acceso a un arma cargada cuando el propietario no adoptó medidas razonables para asegurarla.

La misma disposición señala que, si el menor dispara el arma y provoca su muerte o lesiones graves a otra persona, la conducta puede constituir un delito menor de clase A, independientemente de la existencia de otros cargos aplicables al caso.

Entre las medidas previstas por la legislación se encuentran guardar las armas en compartimentos cerrados con llave o utilizar dispositivos que impidan accionarlas.

Tras la muerte del niño, la Oficina del Sheriff del condado de Cameron exhortó a los propietarios de armas de fuego a mantenerlas bajo resguardo y fuera del alcance de menores para evitar nuevas tragedias.

Aunque las autoridades consideraron que el disparo fue accidental, la investigación derivó en una acusación penal contra el padre por las circunstancias que permitieron al niño acceder al arma.