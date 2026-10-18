Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de octubre de 2026
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO – 18 DE OCTUBRE DE 2026
No bautices como amor lo que nomás te está pidiendo quitarse los calzones, Leo. Una atracción fuerte puede hacerte imaginar una vida entera con alguien a quien todavía no has visto resolver ni dónde estacionarse. Este domingo reconoce qué buscas antes de empezar a hablar bonito por puro calentamiento. Si deseas compañía, dilo; si solamente traes ganas de un encuentro, también. El problema empieza cuando ofreces permanencia para conseguir una noche y después te sorprende que la otra persona haya entendido exactamente lo que prometiste.
Hazte una pregunta cuando se te baje el alboroto: ¿todavía te interesa escuchar a esa persona? ¿Te da curiosidad su vida cuando la conversación deja de ponerse picante? Ahí puedes descubrir si quieres conocerla o si estabas buscando distraerte de una soledad que te da vergüenza admitir. Ninguna respuesta te vuelve mala persona. Lo que sí lastima es sostener una ilusión ajena porque te encanta recibir atención mientras decides si te conviene corresponder.
Si ya te adelantaste con palabras que no puedes sostener, corrige pronto. No esperes a que te organicen cumpleaños, vacaciones y lugar en la cena familiar para salir con que nunca hablaron de nada serio. Puedes decir: “Me entusiasmé, pero no estoy sintiendo lo mismo que expresé”. Hazte cargo sin culpar a quien te creyó. Para presumir colmillo eres buenísimo; procura que también te alcance para reconocer una metida de pata sin desaparecer.
Una noticia relacionada con alguien importante podría cambiarte el ánimo. Escucha lo que esa persona quiera contarte y evita completar los silencios con la peor explicación. Tal vez un plan suyo no salió, necesita tomar una decisión difícil o simplemente atraviesa una decepción. Pregunta qué ocurrió antes de intervenir. No llegues prometiendo que todo se arreglará ni contando una desgracia más grande para demostrar que pudo ser peor. A veces acompañar consiste en aguantar tantito las ganas de opinar.
Tu proyecto necesita una revisión distinta: averigua en qué momento pierde interés la gente a la que intentas llegar. ¿Entienden lo que ofreces? ¿Preguntan y luego se van? ¿Les resulta complicado dar el siguiente paso? Prueba cambiar una sola parte y observa qué sucede. Tu horóscopo de Leo apunta a escuchar una respuesta real antes de gastar más en defender una idea. Si nadie entiende el anuncio, agrandarle tu foto no explica el servicio, aunque hayas salido con mirada de pecado y pecho de aparador.
Con el dinero, evita confundir entusiasmo con presupuesto. Si compras un boleto por diversión, que sea con una cantidad que puedas perder y sin perseguir otro intento para recuperar lo gastado. Ningún premio está comprometido contigo. La suerte más aprovechable será detectar un gasto inútil y conservar ese dinero para probar la mejora de tu proyecto.
Podría surgir una conversación familiar sobre bebés o planes de ampliar la familia. Deja que cada quien comparta sus decisiones; no andes contando meses desde la boda ni inspeccionando barrigas durante la comida. Y si tú no buscas un embarazo, acuerda cómo cuidarte antes del encuentro. La calentura hace muchos discursos, pero ninguno sustituye una decisión responsable.
Para la noche, disfruta el coqueteo sin convertirlo en anuncio de boda. Puedes pasarla de maravilla, reírte, besar y seguir conociendo a alguien con calma. Leo, conserva lo atrevido y afina lo honesto: que tus palabras tengan la misma intención que tus manos.
VIRGO – 18 DE OCTUBRE DE 2026
No le pongas alfombra roja a quien viene de lejos mientras haces esperar a quien tienes enfrente, Virgo. A veces una novedad te deslumbra tanto que descalificas lo conocido antes de revisarlo. Este domingo podrías descubrir que una recomendación, una habilidad o una buena compañía estaban más cerca de lo que pensabas. Pregunta entre tu gente antes de complicarte la búsqueda. Luego encargas solución importada y resulta que tu vecino sabía resolverlo desde el martes, pero tú ni los buenos días le habías dado.
En lo sentimental, presta atención a lo que una persona disfruta y defiende cuando no está intentando impresionarte. Tal vez alguien de trato sencillo tiene una conversación que te sorprende, una vocación que desconocías o una manera de mirar la vida que te hace bien. Dale ocasión de contarlo. No reduzcas a nadie a su trabajo, su ropa o la facilidad que tiene para lucirse en una reunión. Hay quien entra haciendo mucho ruido y, cuando toca conversar, nomás le queda repetir lo guapo que estaba entrando.
También puede ocurrir que una amistad te resulte atractiva de otra manera. Antes de aventarte, distingue si apareció un deseo propio o si te está gustando sentirte atendido. Puedes explorar esa curiosidad sin dar por hecho que el cariño de siempre significa interés romántico. Propón algo distinto y escucha. La confianza sirve para hablar, no para suponer que ya tienes permiso de arrimarte nomás porque te conocen desde que usabas peinado de fiesta escolar.
Si amaneces de humor cambiante, no te apresures a explicar toda tu vida desde ese estado. Quizá algo que ayer te entusiasmaba hoy te parezca insoportable. Aplaza una respuesta definitiva cuando puedas y avisa si necesitas bajar el ritmo. Evita descargar el fastidio sobre quien solamente preguntó qué querías comer. Se vale no tener ganas de platicar; hacer que los demás adivinen cuál palabra te va a encabronar termina convirtiendo la convivencia en concurso de supervivencia.
Con los comentarios negativos, distingue una diferencia de gustos de una descalificación. Que alguien no disfrute lo que haces no significa automáticamente que te envidie. Tampoco cada burla merece defensa. Si compartes tu trabajo, explica para quién está pensado y sigue atendiendo a ese público. Tu horóscopo de Virgo invita a dejar de corregirte para gustarle precisamente a quien nunca quiso participar. No vas a cambiar toda la receta porque pasó un señor que ni hambre traía.
Una invitación para una escapada podría entusiasmarte. Antes de aceptar, pregunta qué parte del viaje te gustaría vivir a ti: conocer un lugar, descansar o compartir tiempo con alguien. Habla de eso con quienes van. No te subas esperando silencio si todos organizaron baile hasta el amanecer. Y permite una pequeña improvisación agradable; no hace falta programar hasta la hora exacta en que te va a dar felicidad.
Respecto a un amor que ya tiene compromisos, evita aceptar comparaciones donde tú siempre sales ganando y su pareja queda como villana. Tú desconoces esa historia completa. No necesitas competir ni convertirte en remedio de una relación ajena. Si alguien quiere cambiar su situación, le corresponde hacerlo por decisión propia, sin usarte de premio o amenaza.
Virgo, atrévete a una experiencia que te interese, sin exigirte decir que sí a todo. Las ganas merecen espacio y también criterio. Puedes probar algo nuevo sin empeñar la tranquilidad para que después haya anécdota.
LIBRA – 18 DE OCTUBRE DE 2026
No dejes que cuatro hocicones te quiten las ganas de salir adelante, Libra. Siempre habrá quien te encuentre un defecto, incluso cuando hagas las cosas bien. Este domingo deja de contarle tus planes a quien nomás abre la boca para desanimarte. Si cada conversación termina contigo dudando de lo que quieres, ya sabes con quién conviene hablar menos. No necesitas convencer a todo mundo de que puedes. Mejor ponte a trabajar y guarda el aire para algo más entretenido que explicarle tus sueños a quien ni escucha.
Podrían venir cambios en el trabajo que te ayuden a ganar mejor. Si aparece una oportunidad, pregunta lo necesario y anímate a conocerla. Tampoco la descartes porque te dé flojera aprender algo distinto. Llevas tiempo deseando una mejora, pero cuando toca moverte te agarras de la silla como si te fueran a quitar una herencia. Puedes tener nervios y aun así dar el paso. Lo que no sirve es querer una vida diferente haciendo lo mismo por puro miedo.
Si te cambian el horario, date tiempo para acostumbrarte y acomoda tus actividades. No quieras trabajar, salir, desvelarte y todavía amanecer fresco como lechuga de comercial. Hay días en que necesitarás decir “hoy me quedo en casa” sin sentir que te perdiste el acontecimiento del siglo. El cuerpo también cobra, criatura, y no acepta que le pagues con otra taza de café y la promesa de dormir el domingo siguiente.
Una amistad podría alejarse, y te va a doler más si fuiste tú quien siempre estuvo buscando. No corras a ofrecer otro favor para que vuelva a tratarte bonito. Si ya te cansaste de recibir interés únicamente cuando necesitan algo, deja de estar tan disponible. El cariño se nota también cuando no traes nada que resolverles. Mucha gente te dice “aquí estoy para lo que necesites”, pero en cuanto necesitas algo se les pierde hasta el cargador.
Del pasado todavía puede quedarte una espinita. A lo mejor te pesa lo que no dijiste o sigues preguntándote por qué te trataron así. Puedes reconocer que dolió sin volver a buscar a esa persona. Hay preguntas que nadie va a responder como tú quisieras. No te quedes esperando una explicación que te devuelva años completos. Si hoy tienes ganas de llorar, llora; después procura hacer algo que te saque tantito de ese recuerdo.
Con tus metas, ya bájale a la desesperación. Quieres empezar hoy y pasado mañana andar contando cómo lo lograste. Aprende, practica y cumple aunque todavía no haya nada que presumir. Si deseas vender, ofrece; si quieres otro trabajo, busca; si necesitas terminar algo, siéntate a hacerlo. Las ganas ayudan muchísimo, pero no van a levantarse de la cama para hacer tu parte mientras tú revisas quién vio tus historias.
Y no uses el mal humor como pretexto para contestarle feo a quien te quiere. Si andas sensible, dilo. Puedes pedir un abrazo, compañía o un ratito a solas sin convertir la casa en campo minado. En pareja, deja que también haya juego, besos y un buen arrimón. No todo encuentro tiene que empezar con la lista de lo que salió mal durante la semana.
Libra, tienes con qué salir adelante, pero necesitas dejar de aflojarle a tus sueños mientras te aferras a lo que te hace daño. Ponte firme con lo que quieres y suéltate tantito para disfrutar. No has trabajado tanto para vivir con cara de que te deben y todavía les prestaste.
ESCORPIÓN – 18 DE OCTUBRE DE 2026
No pongas a prueba el cariño provocando el abandono que tanto te asusta, Escorpión. A veces te entra miedo de que alguien deje de quererte y empiezas a contestar seco, cancelar encuentros o mencionar pretendientes para ver si reacciona. Este domingo reconoce esa maniobra antes de repetirla. Puedes pedir cercanía sin fabricar una competencia. Si necesitas saber que importas, exprésalo. Luego armas examen sorpresa, escondes las instrucciones y todavía te encabronas porque nadie supo cómo demostrarte amor.
Cuando aparezca el temor a una traición, identifica qué sucedió justo antes. Quizá alguien cambió un plan y tú recordaste otra historia donde también empezó así. Esa asociación merece atención, pero no convierte a la persona actual en responsable de lo anterior. Cuéntale qué te movió sin acusarla de algo que no hizo. Puedes decir: “Esto me recordó una experiencia difícil y me puse a la defensiva”. Hablar desde ahí permite conocerte; soltar una acusación obliga al otro a defenderse.
Con las personas nuevas, mira especialmente cómo reaccionan cuando no obtienen una ventaja. ¿Conservan el respeto si rechazas una propuesta? ¿Aceptan que tengas otros compromisos? ¿Pueden escuchar un no sin castigarte? Esas conductas ayudan a conocerlas. El tono de piel, la cara seria o una sonrisa encantadora no revelan sus intenciones. No vayas a desconfiar de alguien por su apariencia y después darle entrada al más abusivo nomás porque llegó perfumado y diciendo “preciosa”.
Alguien podría despertar tu interés cumpliendo algo sencillo que había ofrecido. Permite que ese gesto te agrade sin convertirlo inmediatamente en garantía de una historia perfecta. También participa tú: cumple una invitación, expresa entusiasmo o comparte algo que te importa. Conocer a alguien requiere que ambos puedan mostrarse. No basta con sentarte a evaluar quién merece acercarse mientras tú entregas información como oficina que abre quince minutos y siempre pide otro papel.
En pareja, revisa quién suele iniciar el acercamiento. Si siempre esperas que te busquen para sentirte deseado, quizá la otra persona también está esperando una señal tuya. Propón un rato de besos, una salida a solas o una conversación juguetona. Di qué se te antoja compartir, sin exigir que adivinen. La monotonía también aparece cuando los dos tienen ganas, pero ninguno quiere arriesgarse a ser quien empiece. Mucho fuego guardado y los dos esperando que el vecino traiga los cerillos.
Si te irritas durante una convivencia, no uses una confidencia como arma. Que conozcas una inseguridad de tu pareja o de una amistad no significa que puedas aventársela para ganar. Detén la discusión antes de cruzar esa línea y retómala cuando puedas hablar del asunto real. Hay frases que salen rapidísimo y después estorban durante meses.
Por la noche, evita convertir la cama en tribunal de todo lo que todavía no consigues. Si aparece un pendiente concreto, anótalo para atenderlo después. Repetirte que ya deberías haber triunfado no termina el trabajo. Tu horóscopo de Escorpión propone una pregunta más útil: ¿qué parte necesita práctica y qué ayuda podrías buscar? El esfuerzo rinde más cuando sabes para qué lo estás haciendo.
Escorpión, no necesitas sacrificar cada gusto para demostrar compromiso con tus sueños. Reconoce el aprendizaje que falta, busca orientación y permite también el disfrute. En el amor y en tus proyectos puedes avanzar sin estar preparando, al mismo tiempo, el discurso de cuando todo salga mal.
ARIES – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Ya deja de decir “era broma” cada vez que se te escapa que alguien te gusta, Aries. Así no hay manera de saber si estás coqueteando o ensayando para animar bodas. Este domingo atrévete a sostener una intención sin esconderla inmediatamente detrás de la risa. Puedes decir que deseas una cita y esperar la respuesta. No necesitas soltar una declaración de tres generaciones ni prometer eternidad. Basta con dejar claro que esa invitación tiene un interés distinto al de compartir el descuento de las enchiladas.
Si la otra persona solamente te considera una amistad, escucha sin intentar negociar su deseo. Te puede doler y también permitir dejar de interpretar cada gesto. No cambies de estrategia para conseguir que termine aceptando por cansancio. Date el espacio que necesites para acomodar lo que sientes y decide si puedes conservar ese vínculo sin seguir esperando algo más. La dignidad también consiste en retirar una propuesta sin convertir el rechazo en concurso para demostrar quién se pierde de más.
Si existe interés, permite que el acercamiento avance sin representar al personaje que nunca se pone nervioso. Puedes admitir que te hace ilusión verla o que no sabías cómo invitarla. Esa sinceridad suele dejar más espacio para encontrarse que estar calculando cada respuesta para parecer inalcanzable. Tanto trabajo haciéndote el difícil y luego te quedas con ganas de que te hagan una facilidad. Coquetear puede ser atrevido y sencillo al mismo tiempo.
En el trabajo podría aparecer una posibilidad nueva, pero procura distinguir una conversación prometedora de una incorporación confirmada. Averigua si falta alguna entrevista, aprobación o entrega de documentos. Antes de anunciar tu salida, confirma por escrito la oferta, sus condiciones y cuándo comenzarías. Tu horóscopo de Aries invita a cuidar ese paso entre una etapa y otra. No entregues el gafete nomás porque alguien te dijo “aquí queremos gente como tú”; a veces también lo dicen para llenar la sala de candidatos.
Mientras se define, cumple con el empleo actual sin repartir amenazas de renuncia cada vez que te molestas. Si finalmente decides irte, prepara lo necesario para entregar tus asuntos. Una despedida ordenada te permite empezar con menos pendientes detrás. Puedes estar emocionado por lo nuevo sin tratar lo anterior como si hubiera dejado de importar de un día para otro.
Con el mal humor, observa cómo te narras los inconvenientes pequeños. No es lo mismo decir “esto se retrasó” que repetirte “nunca me sale nada”. Esa segunda versión te predispone a recibir mal hasta una pregunta inocente. Describe el problema sin convertirlo en resumen de tu vida. Si algo no funcionó, quizá necesitas otra fecha, otra persona o un recurso distinto; no necesariamente una pelea con el destino y dos portazos de cortesía.
Si te piden viajar de improviso para resolver algo, confirma primero si tu presencia es indispensable. Pregunta qué ocurrirá al llegar y quién estará disponible para atenderte. Tal vez pueden adelantar una conversación o revisar información antes de que salgas. No te avientes varias horas de camino para descubrir que la persona necesaria regresa hasta el martes. La disposición sirve más cuando también lleva una pregunta bien hecha.
Y si el amor aparece fuera de tus planes, no necesitas decidir su futuro esa misma tarde. Reconoce el gusto y da un paso. Aries, todavía puede abrirse una posibilidad donde creías que ya todo estaba decidido, especialmente cuando dejas de disfrazar tus ganas y te atreves a participar.
TAURO – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Aguas con quien te celebra en privado y después cuenta tus logros como si te los hubieras encontrado tirados, Tauro. Una amistad reciente podría incomodarte al quitarle mérito a algo que te costó aprender. Este domingo presta atención a esa diferencia de trato sin decidir que ya conoces todas sus intenciones. Puedes preguntarle por qué describió así tu esfuerzo. No necesitas probar que te envidia para reconocer que un comentario fue injusto. Muy bonito el abrazo, pero que no venga con descuento en tu capacidad cada vez que aparece público.
Si te enteras de algo que supuestamente dijo, evita responder contándole secretos suyos a la siguiente persona que se siente contigo. Defenderte no exige convertir las confidencias en mercancía. Habla de lo que te afecta y conserva fuera del pleito aquello que te compartieron con confianza. El coraje puede darte ganas de abrir la boca como cajón descompuesto; tú todavía puedes escoger qué sale. No pierdas tu manera de tratar a la gente por querer demostrar que también sabes hacer daño.
Puede dolerte reconocer una conducta que antes justificabas. En lugar de insultarte por no haberla visto, identifica qué explicación te dabas y qué información tienes ahora. Confiar no te vuelve tonto. Tampoco necesitas declarar que todas las personas son reemplazables para sentirte fuerte. Hay vínculos que dejan un lugar importante aunque ya no continúen. Puedes aceptar esa falta sin regresar a un trato que no deseas conservar ni buscar de inmediato a alguien para taparla.
En el amor, observa qué cambia en tus exigencias cuando llevas varios días sintiéndote solo. ¿Empiezas a considerar encantador lo que normalmente te incomodaría? ¿Dices que no te importa algo que sí necesitas? Antes de aceptar una relación, recupera tus preferencias fuera de ese apuro. El hambre de cariño hace que hasta una conversación sin chiste parezca serenata. Y luego, ya con el corazón sentado a la mesa, descubres que habías pedido cualquier cosa por no cenar solo.
Si aparece alguien que te entusiasma, conoce cómo se acomoda su vida con la tuya sin cancelar todo lo propio. Mantén esa actividad, ese proyecto o esa convivencia que ya disfrutabas. Una relación nueva puede acompañar tu crecimiento y también necesita encontrarte viviendo. No te conviertas en persona disponible para todo y después reclames que nadie supo cuáles eran tus gustos. Hasta para una revolcada sabrosa conviene llegar con ganas propias, no nomás con la agenda completamente vacía.
Un sueño intenso podría dejarte pensando en una conversación, un lugar o una decisión pendiente. Anótalo si te da curiosidad y observa qué emoción te provocó. Puedes tomarlo como inspiración para escribir, recordar o preguntarte algo; no como prueba de que otra persona te traicionará. Tu horóscopo de Tauro invita a escuchar lo que te mueve sin convertir una imagen nocturna en orden para actuar. Bastante novela hace la cabeza despierta para darle también contrato exclusivo mientras duermes.
Sobre aquello que no ocurrió, reconoce si todavía organizas tus días alrededor de una posibilidad que ya terminó. Quizá sigues guardando una fecha o rechazando planes por si alguien cambia de opinión. Recupera ese espacio para una decisión actual. No tienes que agradecer la decepción para poder seguir.
Tauro, disfruta lo que llega sin pedirle que borre todo lo anterior. Puedes estar ilusionado y conservar criterio. Que el cariño te encuentre dispuesto a compartir, con tus gustos presentes y tu respeto propio bien acomodado.
GÉMINIS – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Si tu ex reaparece con una pregunta que ya contestaste veinte veces, no necesitas inaugurar la respuesta número veintiuno, Géminis. Este domingo podría tentarte corregir una versión de la ruptura, defender una decisión o demostrar que ahora estás mejor. Antes de entrar, recuerda cómo terminan esas conversaciones. Si siempre regresan al mismo reproche, puedes dejar de participar. No tienes que conseguir que esté de acuerdo para que tu vida continúe. Luego dices que ya cerraste esa historia, pero le sigues dando servicio como tienda que anuncia cierre y nunca baja la cortina.
Si todavía deben resolver pertenencias o algún asunto compartido, mantén el contacto en ese tema y por un medio concreto. Evita convertir la entrega de una chamarra en revisión sentimental de cuatro temporadas. Una gestión pendiente puede resolverse sin volver a discutir quién quiso más. Y si no hay nada que atender, puedes elegir no responder. El silencio elegido para cuidarte no necesita venir acompañado de una publicación dirigida a que la otra persona lo note.
Con eso que te molesta de tu entorno, prueba convertir una queja en una petición específica. Si el reparto de tareas te parece injusto, propón qué cambiaría y pregunta quién puede hacerse cargo. Si algo en casa no funciona, decide si puedes repararlo o pedir ayuda. Tu horóscopo de Géminis invita a pasar del comentario repetido a una intervención posible. Mucha habilidad para describir el desmadre, pero a veces narras la gotera como documental mientras el trapeador sigue esperando protagonista.
Una visita familiar podría alegrarte y darte oportunidad de compartir algo distinto. Pregunta qué le gustaría hacer a quien llega y cuéntale qué puedes ofrecer sin complicarte. Tal vez disfruten preparar una receta que ambos recuerdan o conocer un sitio de tu rumbo. No conviertas la visita en examen de hospitalidad donde debes tener comida, casa y conversación impecables. Puedes recibir con cariño aunque no hayas planchado hasta las cortinas.
Si empiezan los chismes familiares, evita usar la reunión para pedir explicaciones colectivas. Hay asuntos que pertenecen a quienes los viven. Puedes cambiar el tema sin fingir que estás de acuerdo con lo que se cuenta. Y si alguien te pregunta directamente por una versión ajena, di que prefieres no hablar por esa persona. No todo parentesco incluye autorización para estrenar noticias durante la sobremesa.
En lo económico podría abrirse una posibilidad de cobrar un trabajo, recuperar un pago o recibir más encargos. Cuando el dinero llegue, revisa qué compra sigues queriendo después de que pasó el entusiasmo inicial. Quizá aquel antojo ya ni te interesa. Aprovecha esa diferencia antes de gastar solamente porque ahora puedes. No necesitas demostrar una buena racha estrenando cosas que después tendrás que acomodar, limpiar y seguir pagando.
Con quien ya utilizó tu ayuda para perjudicarte, evita repetir exactamente el mismo acuerdo esperando un resultado distinto. Puedes conservar educación sin volver a prestarle tu nombre o responder por sus decisiones. La confianza también necesita aprender de hechos concretos.
Y si aparece un encuentro de una noche que ambos desean, disfruten con cuidado y respeto por la intimidad compartida. Al día siguiente, no conviertas lo vivido en material para impresionar amigos. La discreción también puede ser parte de lo sabroso.
Géminis, permite que una visita, una conversación o un ingreso te den alegría sin convertirlos en solución para todo. Estar mejor puede empezar con una decisión pequeña que esta vez sí sostengas.
CÁNCER – 18 DE OCTUBRE DE 2026
No te declares culpable nomás porque ahora sabes lo que antes te ocultaron, Cáncer. Después de una decepción es facilísimo decir “debí darme cuenta”, como si hubieras tenido la historia completa desde el principio. Este domingo revisa qué información conocías cuando decidiste confiar. Puedes aprender a preguntar algo distinto sin hacerte responsable de una mentira ajena. Bastante trabajito costó descubrir el engaño como para que todavía te pongas a pagarle la defensa a quien lo inventó.
Si cometiste un error propio, nómbralo con precisión y atiende esa parte. Tal vez dejaste un acuerdo sin aclarar o prometiste algo que no podías cumplir. Eso puede corregirse sin aceptar toda la culpa del conflicto. También evita pedir perdón por haber expresado una necesidad legítima. Hay gente que escucha “esto me dolió” y consigue que termines disculpándote por haberle arruinado la tarde. Muy hábil para voltearte la tortilla; procura que no te deje también lavando el comal.
Una pérdida no tiene que mostrarte inmediatamente una ventaja. Puedes lamentar lo ocurrido sin obligarte a encontrarle enseñanza antes de cenar. Quizá después reconozcas tiempo recuperado, una decisión más libre o una preferencia que habías callado. Mientras tanto, basta con atender lo que necesitas hoy. Que algo te haya salido mal tampoco significa que lo merecías o que te faltó luchar. Hay circunstancias que no dependían de ti, aunque hayas puesto esfuerzo de sobra.
Con tu carácter, observa si estás utilizando una meta para demostrarle algo a quien te lastimó. ¿Todavía querrías conseguir eso si esa persona jamás se enterara? La respuesta puede ayudarte a separar un deseo propio de una revancha muy trabajosa. No organices un triunfo que solamente puedas disfrutar imaginando la cara del otro. Qué cansado llegar a donde soñabas y seguir buscando entre el público al mismo desgraciado que ya ni querías invitar.
Para pensar en tu futuro, describe una escena cotidiana que te gustaría vivir: cómo sería una mañana, qué trabajo harías o con quién compartirías tiempo. Después identifica una condición que necesitarías construir. Tal vez aprender algo, liberar una tarde o preguntar por una posibilidad concreta. Tu horóscopo de Cáncer propone que la imaginación te ayude a elegir acciones. Soñar bonito tiene su encanto; también conviene saber qué harás cuando termine la música de la película.
Si deseas recuperar algo del pasado, revisa si necesitas volver al vínculo o retomar una parte tuya que habías dejado allí. Una afición, un lugar que disfrutabas o una forma de arreglarte pueden regresar contigo sin que regrese aquella persona. No le concedas propiedad sobre todo lo que te gustaba en esa época. Puedes volver a bailar esa canción sin mandar después el mensaje que te complica la madrugada.
En pareja, pon atención a los acuerdos que aceptas después de escuchar “si me quisieras, lo harías”. Pregunta qué se está pidiendo y decide si tú también lo deseas. El cariño no obliga a prestar dinero, cancelar una oportunidad o renunciar a una amistad para demostrar obediencia. Puedes negociar una necesidad compartida sin aceptar que tu amor se mida por cuántas veces cedes.
Y si te llevan un chisme para influir en una decisión tuya, pide que expliquen qué hecho concreto deberías considerar. No cambies de rumbo por una insinuación misteriosa. Cáncer, utiliza tu fuerza para construir una vida que te guste habitar. Ya sabes levantarte; ahora también puedes escoger hacia dónde quieres caminar.
PISCIS – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Que alguien se haya ido no te obliga a extrañarlo con la puerta abierta, Piscis. Puedes llorar una despedida y aun así cambiar lo que permitías dentro de esa relación. Este domingo evita confundir el dolor con una instrucción para buscar nuevamente a quien te hacía daño. Tampoco necesitas convencerte de que todo fue falso para poder alejarte. Hubo cosas que disfrutaste y otras que ya no quieres repetir. Ambas pueden existir sin que tengas que regresar a comprobar cuál pesaba más.
Si esa persona tenía acceso a tus planes y utilizaba cada noticia para pedirte explicaciones, prueba tomar una decisión pequeña sin preparar cómo se la contarías. Escoge algo por gusto propio: una actividad, un cambio en casa o un proyecto que habías pospuesto. Recuperar libertad también implica dejar de consultar mentalmente a quien ya no participa. Mucha ausencia en la silla, pero todavía le reservas el puesto de supervisor de tus ocurrencias.
Una idea relacionada con compra y venta podría interesarte. Antes de llenar la casa de mercancía, averigua quién la compraría y qué valora de ese producto. Compara cuánto cuesta conseguirlo, trasladarlo y entregarlo. Luego calcula qué quedaría realmente por cada venta. Tu horóscopo de Piscis propone conocer el negocio completo antes de enamorarte de una ganancia imaginaria. No vayas a presumir que duplicaste el dinero cuando todavía falta pagar hasta las bolsas donde lo vas a mandar.
Empieza con una prueba pequeña y escucha por qué compran o por qué no compran. Describe el producto tal como es y cumple lo ofrecido. Si trabajas con alguien conocido, separen desde el principio qué aporta cada quien. Una amistad puede darte entusiasmo, pero el inventario no se cuenta a puro cariño. Y no confundas vender barato con vender bien: también importa que puedas sostener lo que estás ofreciendo sin acabar trabajando de a gratis.
Por redes podría surgir una amistad con la que resulte fácil conversar. Disfruta esa compañía y permite que conozca también tus gustos, tus ocurrencias y los días donde no necesitas desahogarte. Una amistad puede crecer compartiendo alegría, no solamente contando heridas. Pregunta por su mundo y observa si ambos encuentran espacio. Qué bonito tener un hombro donde llorar; todavía mejor que también se puedan reír sin tener que inaugurar otra desgracia para empezar la plática.
Si una persona que ya incumplió vuelve con otra promesa, recuerda que puedes cambiar la forma de relacionarte sin insultarte por haber confiado. No necesitas ponerla a cargo de lo mismo que antes manejó mal. Aprende del hecho concreto y conserva tu capacidad de encontrar gente distinta. La deslealtad fue decisión suya; lo que tú eliges ahora merece cuidado, no una regañiza interminable frente al espejo.
En familia podrían conversar sobre la llegada de un bebé. Si te piden colaborar, ofrece algo que puedas cumplir y evita comprometerte con todo por emoción. Acompañar durante los próximos meses puede ser más útil que hacer una promesa enorme durante la primera noticia.
Con tu pareja, elijan un problema que puedan atender juntos y definan qué hará cada uno. Revisen después si el cambio ayudó. El acercamiento puede disfrutarse mientras trabajan en ello; tampoco conviertan cada beso en comprobante de que ya desapareció todo el conflicto.
Y al moverte por casa, despeja el paso antes de cargar cosas. Deja el teléfono cuando necesites mirar por dónde vas. Piscis, date tiempo para construir algo que funcione: un trato claro, una venta bien hecha y un cariño que puedas disfrutar sin dejarte siempre para después.
ACUARIO – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Te puede volver a mover el tapete alguien del pasado, Acuario, así que procura estar bien parado y con el calzón bien amarrado, porque luego te dicen “qué gusto saber de ti” y tú ya estás viendo dónde van a pasar Navidad. Este domingo podrías recibir un mensaje de esa persona con quien quedaron ganas, miradas y una historia que nunca terminó de arrancar. Si todavía te gusta, contesta. Tampoco te hagas el ofendido de novela si llevabas meses esperando que se le descompusiera el orgullo y te buscara.
Eso sí, conoce a quien tienes enfrente ahora. A lo mejor antes no coincidieron porque vivían lejos, andaban en otras cosas o ninguno se animó. Pregunta, platica y descubre si todavía existe esa química que recuerdas. No saques conclusiones nomás porque reconociste su voz y se te alborotó hasta el nacimiento del cabello. La memoria es bien alcahueta: te recuerda lo sabroso y a veces se hace pendeja con todo lo demás.
Y por favor, deja descansar a tu última pareja. Si empiezas con “mi ex también decía eso”, “mi ex hacía aquello”, acabarás llevando tres personas a una cita de dos. Nadie quiere acercarse a besarte y encontrarse al difunto romance atravesado en la conversación. Si algo te incomoda, dilo por ti. Si algo te gusta, disfrútalo sin andar buscando en qué momento se parecerá a lo que ya viviste. Esta persona merece que la conozcas, y tú mereces dejar de salir acompañado de tus comparaciones.
En el trabajo, aguas con quien te saca opiniones sobre los demás y después va corriendo a repetirlas con tu nombre. No le des material. Puedes llevarte bien sin contarle hasta lo que piensas cuando estás encabronado. Y si llega alguien nuevo y lo hacen menos, sé amable: saluda, incluye y ayuda en lo que puedas. No hace falta hacerle fiesta de bienvenida; con que no te sumes al montón de hocicones ya estás haciendo bastante.
Tus metas necesitan más atención tuya y menos permiso ajeno. Hay personas a las que les cuentas una ilusión y te ponen tantos peros que acabas consolándolas porque tú quieres progresar. Escucha lo que sirva y sigue. Si deseas cambiar de trabajo, aprender algo o buscar una oportunidad, empieza a moverte. Ya vamos entrando en la recta final del año y todavía puedes conseguir algo que te dé orgullo, aunque no sea todo lo que imaginaste en enero.
También deja de anunciar que puedes solo mientras por dentro deseas que alguien te acompañe. Pedir ayuda no te quita lo cabrón ni te vuelve mantenido. Puedes aceptar una mano y seguir haciéndote cargo de tu vida. Nomás fíjate con quién: hay gente que te presta una silla y después cuenta que sin ella seguirías tirado en el suelo.
Podrías sentirte más animado, con ganas de arreglarte, salir y volver a coquetear sin esa cara de que andas cobrando una deuda. Aprovecha. Ponte algo que te guste y permite que te vean contento. Si aparece una invitación que te entusiasma, dale espacio; no todo tiene que terminar en compromiso para dejarte una buena noche.
Acuario, deja que te sorprendan tantito. El amor puede regresar por un camino conocido y encontrarte mucho más despierto. Disfruta la mirada, la plática y lo que se vaya dando. Para volver a sentir bonito hay que participar; desde la ventana nomás se ve pasar al que después dices que se te fue.
CAPRICORNIO – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Traes las redes como puesto de degustación, Capricornio: a todo mundo le das probadita de cariño, pero cuando alguien quiere saber qué vendes, recoges el mantel. Este domingo bájale a ese coqueteo que alimentas nomás para comprobar que todavía levantas suspiros. Si alguien te gusta, hazle una invitación de verdad. Si únicamente te divierte el intercambio, tampoco te pongas a prometer encuentros que sabes que vas a cancelar. Luego te quejas de tanto mensaje y fuiste tú quien dejó abierta la convocatoria desde las once de la noche.
También reconoce cuándo eres tú quien anda buscando distracción en cinco conversaciones porque una sola te importa demasiado. Puedes traer mucha gente saludándote y seguir esperando precisamente a quien no aparece. No necesitas repartir ilusiones para disimular una decepción. Sal, diviértete y permite que tus ganas encuentren compañía, pero sin traer a una persona ensayando romance mientras tú la tienes guardada como entretenimiento para cuando se cae el internet del favorito.
Un amor a distancia podría sentirse cada vez más lejano, y esta vez conviene mirar qué has puesto tú. Si lees, pospones y respondes cuando ya se te juntaron tres días, no te sorprendas de que la conversación pierda calor. Nadie puede estarte deseando por ambos. Si todavía quieres ese vínculo, busca un momento para acercarte con atención. Y si ya se te pasó el entusiasmo, dilo antes de que el otro termine enamorado de tu foto, porque es lo único de ti que tiene disponible.
En pareja, aguas con las mentiras chiquitas que ambos van justificando para no discutir. Que tú hayas ocultado algo no obliga a aceptar que te engañen, pero sí te toca dejar de hacer lo mismo. Tampoco se trata de vivir sospechando de cada movimiento. Si hay una contradicción, pregúntala de frente. La confianza no mejora poniendo trampas ni organizando una inspección sorpresa cada vez que alguien tarda en contestar.
Y eso de “no te dije para no lastimarte” merece una buena aclaración. A veces evitaron una conversación incómoda y ahora quieren cobrarlo como consideración. Hablen de qué ocurrió y de lo que necesitan saber para decidir. Sin concursos de quién mintió primero. Si los dos se embarraron, los dos pueden limpiarse; echarse más lodo encima nomás deja el piso peor y ni siquiera estuvo sabroso el revolcón.
Con negocios raros, no pongas tu nombre por hacerle el favor a alguien que trae demasiada prisa y muy pocas explicaciones. Si necesitas esconder de dónde sale el dinero o no entiendes qué están vendiendo, detente. Antes de firmar o entregar algo, busca orientación de alguien que conozca el asunto. Hay propuestas que llegan diciendo “tú no haces nada” y después resulta que el único que da la cara eres tú. Para compromisos, suficientes tienes con los que sí elegiste.
Has resistido decepciones y sabes levantarte, pero no necesitas amanecer peleado con todo el mundo para demostrarlo. Conserva ese humor que te ayuda a seguir, busca a quien disfruta verte bien y date un gusto que puedas pagar sin remordimiento. También mereces una tarde donde nadie te esté poniendo a prueba.
Capricornio, usa tu carácter para hablar claro y tus ganas para acercarte a quien sí deseas. Puedes ser una persona fuerte y muy cariñosa, hasta descarada cuando se ofrece. Nomás procura que el corazón y la lengua se pongan de acuerdo antes de mandar el siguiente mensaje.
SAGITARIO – 18 DE OCTUBRE DE 2026
Deja de preguntarle a medio mundo si ya le fue mal a quien te hizo daño, Sagitario. Mientras tú vigilas si el karma ya llegó, se te enfría la comida y se te va la tarde. Este domingo haz algo que no tenga relación con esa persona. No necesitas mandarle bendiciones si todavía te arde lo que pasó, pero tampoco seguirle apartando el mejor horario de tu cabeza. Mucho pendiente de que la vida le cobre y tú pagando con desvelos una cuenta que ni era tuya.
Perdonar, si algún día te nace, tampoco significa volver a sentarlo en tu mesa. Puedes dejar de buscar revancha y conservar la distancia. No te obligues a conversar para demostrar que ya sanaste ni aceptes que te apuren con eso de “ya supéralo”. Cada quien sabe dónde le apretó el zapato. Nomás procura no seguir caminando con él puesto por orgullo, como si sufrir más fuera a conseguirte una explicación mejor.
En el amor, si hay alguien que te interesa, deja de encargarle el acercamiento a los conocidos. Que tu prima pregunte, que tu amigo averigüe, que alguien vea si está libre… para cuando terminen, ya parece petición de mano organizada por todo el municipio. Acércate tú. Una conversación puede empezar sin que todo mundo se entere de tus intenciones. Si hay disposición, encontrarás cómo seguir; si no, podrás dirigir tus ganas a otra parte sin haber montado una campaña.
Eso sí, una cosa es tomar iniciativa y otra andar persiguiendo cariño como camioneta del gas. Si alguien solamente aparece cuando le urge compañía y después no reconoce ni tu saludo, observa si ese trato te acomoda. Un encuentro ocasional puede disfrutarse cuando ambos quieren lo mismo. Lo que te deja molido es ofrecer atención de pareja esperando que una noche cambie las condiciones. No prepares desayuno de aniversario para quien todavía está preguntando dónde dejó los zapatos.
También reconoce que el deseo tiene su lugar y el cariño necesita el suyo. Puedes querer besos, un buen arrimón y una plática donde no estés fingiendo que nada te importa. No tienes que escoger entre hacerte el libertino de tiempo completo o anunciar boda cada que alguien te gusta. Di lo que deseas y escucha. Se puede ser muy aventado para el pecado y bastante sensato cuando toca hablar de sentimientos.
Con el cuerpo, deja de reservar el cuidado para cuando tengas una semana libre. Procura comer con calma y hacer espacio para moverte durante el día. No necesitas castigarte por cada antojo ni prometer una transformación de lunes a viernes. Empieza por una costumbre que puedas sostener aun cuando andes ocupado. Para atender cualquier invitación encuentras cómo acomodarte; contigo siempre sales con que luego, como si fueras visita que puede esperar parada.
Si miras atrás, busca una prueba de crecimiento: algo que ahora sabes pedir, una situación que ya no aceptas o una dificultad que aprendiste a resolver. No conviertas ese recuerdo en lista de todo lo que te falta. Has cambiado, aunque todavía haya asuntos que te cueste manejar. Hasta tu manera de retirarte puede ser un avance si antes te quedabas rogando hasta que apagaban las luces.
Sagitario, busca lo que te entusiasma sin abandonar lo que necesitas. Hazle sitio a una ilusión nueva, una amistad divertida o una tarde donde vuelvas a sentirte tú. Que lo bueno te encuentre ocupado viviendo, con ganas de recibirlo y sin exigirle que primero venga a vengarte.