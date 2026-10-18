Niña de 10 años es hospitalizada en Florida tras recibir una cuchillada de su hermano por una discusión por pizza

Una niña de 10 años fue hospitalizada después de que su hermano, de 8, presuntamente le lanzara un cuchillo durante una discusión por una porción de pizza en un apartamento de Lauderhill, en el condado de Broward, Florida, informaron las autoridades.

El incidente ocurrió alrededor de las 3:30 p. m. del jueves, cuando la menor cortaba una pizza y su hermano se molestó porque todavía no había recibido su porción, según el relato de la niña a las autoridades.

De acuerdo con la información difundida por el Departamento de Policía de Lauderhill, el niño tomó un cuchillo y lo lanzó directamente contra su hermana, alcanzándola en el pecho.

La identidad de la menor no ha sido divulgada.

La madre encontró a la niña herida

La madre de los niños informó a la policía que había salido del apartamento para recoger el correo. Cuando regresó, vio a su hija salir de la vivienda con una herida en el pecho y sangrando.

Los agentes acudieron al complejo residencial ubicado en la cuadra 2900 de Northwest 56th Avenue, a unos 13 kilómetros al norte del centro de Fort Lauderdale, tras recibir el reporte de la emergencia.

Los equipos de rescate encontraron a la niña consciente y respirando, según la información proporcionada por los servicios de emergencia.

La menor fue trasladada al Broward Health Medical Center para recibir atención médica. Las autoridades indicaron que sufrió un corte pequeño en el pecho y que permanecía hospitalizada debido a sus lesiones.

La policía mantiene abierta la investigación

El Departamento de Policía de Lauderhill confirmó que sus agentes han mantenido contacto con las personas involucradas mientras continúan investigando las circunstancias del incidente.

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado información adicional sobre posibles medidas relacionadas con el niño, debido a su edad, ni han ofrecido más detalles sobre la evolución médica de la menor.

El caso permanece bajo investigación.

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