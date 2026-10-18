Pronóstico del clima en Houston para este domingo 18 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este domingo 18 de octubre contarácon cielos despejados y apenas presencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 59 grados Fahrenheit (15ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 2 y 3 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” será de 77ºF (25ºC) de máxima y 77ºF (25ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer ocurre a las 07:25 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:48 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Por ejemplo, sus veranos son realmente calurosos pero sus inviernos son suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Eso sí, también es una ciudad en riesgo de sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más cálidos que mencionamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta a nuestra percepción de la temperatura, sintiéndola más alta de lo que es en verdad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, pero tal vez podría verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses de verano, lo que puede ser perjudicial para las personas con ‘patologías respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Ya sabemos que Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una potencial amenaza para la ciudad y de producirse pueden provocar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por último, Houston también corre el riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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