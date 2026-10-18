“Un acto de violencia grave”: condenan ataque de colonos israelíes contra diplomáticos europeos en Cisjordania

Una delegación de diplomáticos europeos fue atacada por colonos israelíes que llevaban los rostros cubiertos en la Cisjordania ocupada.

Bélgica condenó el ataque contra su cónsul general y los demás enviados, y pidió a Israel que lleve a los responsables ante la justicia.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) también condenaron lo que calificaron de “acto de violencia grave” y anunciaron que estaban investigando lo ocurrido.

Pero el despacho del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, puso en duda lo sucedido y sugirió que formaba parte de una “campaña coordinada para desprestigiar a Israel”.

El ataque se produjo apenas un día después de que varios palestinos y Heidi Levine, fotógrafa del Washington Post, resultaran heridos en otro ataque perpetrado por colonos en otra aldea de Cisjordania.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que el ataque contra Levine era “perturbador”.

La agresión también fue condenada por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien la calificó de “un acto de terror despreciable perpetrado por cobardes enmascarados”.

Huckabee, un firme aliado de Israel, afirmó que los agresores deben ser procesados “con todo el peso de la ley”.

En el incidente del sábado, los diplomáticos europeos —de Bélgica, Francia y Polonia— y de la Iglesia católica habían llegado al pueblo de Taybeh, mayoritariamente cristiano, cerca de Ramala.

Estaban allí para evaluar la situación sobre el terreno tras los ataques casi diarios de colonos israelíes contra palestinos que intentan recoger su cosecha de aceitunas.

Las imágenes de video del lugar muestran a colonos con los rostros tapados enfrentándose al convoy. Según los informes, se lanzaron piedras.

Las autoridades belgas informaron que la ventana de un automóvil de su consulado resultó rota y que un alcalde francés fue agredido.

Un video mostraba a un hombre con una banda tricolor francesa desplomado junto a un vehículo.

El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxime Prevot, condenó el ataque y afirmó que Israel tiene la responsabilidad de llevar a los responsables ante la justicia.

“Los palestinos se enfrentan a esta violencia a diario. Los colonos también atacan a los periodistas que informan sobre el tema y a los diplomáticos. Cosechar aceitunas, informar sobre las noticias o desempeñar funciones diplomáticas nunca debería poner a nadie en riesgo de sufrir un ataque”, señaló.

“Como potencia ocupante, las autoridades israelíes deben proteger a los palestinos, garantizar la seguridad de los diplomáticos y periodistas, y llevar ante la justicia a los responsables.”

“La impunidad de los colonos violentos debe terminar. Bélgica seguirá presionando para que la UE (Unión Europea) imponga sanciones contra los responsables de esta violencia y quienes los apoyan.”

Gideon Sa’ar, ministro de Asuntos Exteriores de Israel, declaró que condena enérgicamente la violencia perpetrada por quienes llamó “alborotadores israelíes”.

Añadió que su cartera estaba en contacto con los embajadores de los países implicados.

Pero añadió: “Sin restarle importancia a la gravedad del incidente, es lamentable que la visita no se coordinara con las Fuerzas de Defensa de Israel con antelación. Dicha coordinación podría haber contribuido a salvaguardar la seguridad de los visitantes”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que “condenan enérgicamente el grave acto de violencia que tuvo lugar en la zona de Taybeh, durante el cual representantes diplomáticos fueron atacados por alborotadores israelíes”.

“Según una investigación preliminar, ningún soldado de las FDI estaba presente en el lugar en el momento del ataque”, añadieron.

Reuters: El despacho de Netanyahu identificó al funcionario francés herido como Bernard Baudoux, el alcalde de izquierda de Aulnoye-Aymeries.

Sin embargo, el despacho de Netanyahu instó a la “cautela antes de sacar conclusiones” a partir de los informes sobre el ataque.

Afirmó que las imágenes publicadas en las redes sociales “no establecen la secuencia completa de los hechos ni la responsabilidad individual”.

El comunicado añade: “Estas circunstancias siguen bajo investigación. La policía israelí y los investigadores forenses han iniciado una investigación para esclarecer los hechos e identificar a los responsables”.

“Estos reportes surgen en medio de la preocupación por una campaña coordinada para difamar a Israel y a los residentes judíos de Judea y Samaria durante la cosecha anual de aceitunas, basándose en titulares sensacionalistas antes de que se conozcan todos los hechos”.

El despacho de Netanyahu identificó al funcionario francés herido como Bernard Baudoux.

El alcalde de izquierda de Aulnoye-Aymeries, en el norte de Francia, le dijo a la agencia de noticias AFP que el ataque mostraba una tolerancia del gobierno de derecha israelí hacia la violencia de los colonos.

El alcalde dijo que los colonos lo patearon y lo golpearon con barras de hierro, tirándolo al suelo.

“Lo que me asombra es la gratuidad de la violencia”, afirmó. “Llegaron completamente enfurecidos”.

“El mundo entero necesita saber lo que está pasando allí. Por mi parte, volveré a mi país y todo estará bien. Quienes más sufren son los que están aquí”, añadió.

Faiz Abu Rmeleh/Getty Images: En Abu Falah, Cisjordania, un grupo de colonos israelíes atacaron, esta semana, a agricultores palestinos que cosechan aceitunas en esa zona, así como a un fotoperiodista estadounidense.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.