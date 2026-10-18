Un yate con una piscina de 50 metros y toboganes acuáticos: imágenes satelitales revelan el lujoso complejo de vacaciones de Kim Jong-un en Corea del Norte

Un yate de lujo de 80 metros de eslora ha sido visto repetidamente en imágenes satelitales frente a la costa de Wonsan, en Corea del Norte, desde julio hasta mediados de octubre de este año: lo que se destaca es la piscina de 50 metros a lo largo de la cubierta, con un conjunto de toboganes acuáticos en un extremo.

Tras permanecer inactivo durante meses en una instalación de mantenimiento, a principios de julio fue trasladado a una franja de la costa oriental conocida como la península de Kalma.

Está cerca de Wonsan, un balneario con una extensa villa utilizada por el líder norcoreano Kim Jong Un y su familia.

No era el único buque de gran tamaño en movimiento. Otros tantos fueron vistos repetidamente cerca de la villa de Kim, en imágenes satelitales analizadas por la BBC.

Se cree que Kim y su familia utilizan estas embarcaciones. Exfuncionarios norcoreanos, desertores y expertos afirman que sería difícil para cualquier persona ajena a la cúpula del régimen poseer o utilizar libremente embarcaciones de este tamaño.

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“En invierno, los guardaban en el astillero. Cuando llegaba el verano, los sacaban y los trasladaban a la villa de Kim Jong Un o hacia Kalma, y los usaban para nadar y recrearse”, dice Ri Jong Ho.

Ri fue en su día funcionario de la Oficina 39 del Partido de los Trabajadores, que se cree que está implicada en la captación y gestión de divisas para la dirección del partido.

La riqueza de quienes ocupan los puestos más altos de la hermética dictadura norcoreana es tan difícil de determinar como las cifras económicas del país.

Las Naciones Unidas y otros organismos se basan en estimaciones para clasificar a Corea del Norte como uno de los países más pobres del mundo, con un presupuesto militar especialmente elevado que financia un programa nuclear autorizado.

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Según un informe de las Naciones Unidas (ONU) de 2025, la mayoría de los norcoreanos viven bajo “violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos”, con un control estatal total, trabajos forzados generalizados y una escasez crónica de alimentos que deja a un estimado del 40% de la población desnutrida.

Pero el régimen es conocido desde hace mucho tiempo por vivir en el lujo.

Desconocemos el precio de las embarcaciones que aparecen en las imágenes satelitales, pero los yates de lujo similares oscilan entre decenas de millones y más de 100 millones de dólares. El yate Princess de Kim, mucho más pequeño, de 29 metros, se estimaba anteriormente en unos 7 millones de dólares.

Si bien la ubicación de las embarcaciones por sí sola no permite determinar con certeza el paradero de la familia, sus movimientos, que coinciden con los periodos de ausencia de Kim en sus apariciones públicas, apuntan a actividades que de otro modo permanecerían fuera de la vista del público.

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Una ciudad con historia

Según biógrafos e informes de inteligencia, Wonsan es donde Kim Jong Un pasó parte de su infancia con su madre, y un experto declaró a la BBC que la ciudad en sí ha estado asociada a la familia desde el gobierno de su padre, Kim Jong Il.

Un desertor que sirvió durante 13 años -desde la década de 1990 hasta principios de la de 2000- en la llamada Unidad 974, custodiando las residencias utilizadas por el entonces líder Kim Jong Il, declaró a la BBC que las villas alrededor de Wonsan eran utilizadas como refugio por la élite. Recuerda haber visto a decenas de niños y adolescentes practicando esquí acuático durante el verano.

Los medios estatales norcoreanos rara vez publican noticias sobre las vacaciones de Kim, prefiriendo presentar dichas visitas como inspecciones oficiales o para brindar orientación.

Sin embargo, desertores entrevistados por la BBC en el pasado parecían estar al tanto de que la familia pasa sus vacaciones en Wonsan, lo que sugiere que al menos algunos norcoreanos lo sabían.

Los medios estatales norcoreanos también afirman que Wonsan alberga hoteles de gran altura, restaurantes, tiendas, instalaciones deportivas y parques acuáticos, y que puede acoger a casi 20.000 visitantes.

Los medios estatales y los medios rusos han publicado imágenes de pequeños grupos de turistas rusos que visitan el complejo turístico Wonsan Kalma, inaugurado en julio de 2025. Aunque fue diseñado para atraer a visitantes extranjeros, el complejo también está abierto a turistas locales.

AFP via Getty Images: Turistas norcoreanos en una playa de Kalma.

Según un reportaje de noticias surcoreano, que cita una fuente anónima, a algunos residentes locales se les ofrecieron paquetes turísticos de cuatro noches por unos 100 dólares, una suma considerable para la mayoría de los norcoreanos. El PIB per cápita del país -alrededor de 667 dólares en 2024, según la ONU- es una fracción de los 36.227 dólares de Corea del Sur.

Para la mayoría de los norcoreanos, las vacaciones son inalcanzables. Si bien existe una creciente clase media, es posible que no dispongan de mucho tiempo libre.

Los desertores declararon a la BBC que los trabajadores, los empleados de oficina y los agricultores cooperativistas tienen derecho legal a 14 días de vacaciones anuales, pero que rara vez se respeta este derecho.

Es inusual tomarse días libres consecutivos para viajar. La gente suele hacer viajes de fin de semana o durante los días festivos nacionales, en lugar de aprovechar las vacaciones de verano.

Aunque se conceda el permiso, los viajes están restringidos y se requiere autorización oficial para viajar fuera de la ciudad o el condado. A veces, la libertad de movimiento es un lujo tan grande como las propias vacaciones.

Getty Images: Los desertores declararon a la BBC que los trabajadores tienen derecho legal a 14 días de vacaciones.

La BBC rastreó cuatro grandes embarcaciones alrededor de Wonsan, con unas dimensiones aproximadas de 50 m, 55 m, 60 m y 80 m. Las cuatro embarcaciones aparecieron repetidamente alrededor de la villa de Kim en Wonsan este año.

El buque de mayor tamaño fue el que mostró mayor actividad, desplazándose desde el muelle hacia las aguas cercanas a la península de Kalma, donde permanece desde julio.

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Dos de las otras embarcaciones, de 50 y 55 metros de eslora, fueron avistadas repetidamente hasta finales de agosto en las inmediaciones de las islas Tae y Sin, cerca de Wonsan.

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Las imágenes satelitales también mostraron cuatro embarcaciones más pequeñas junto al buque de 50 metros.

Vantor: La embarcación de 50 metros de eslora fue avistada en aguas cercanas a la isla de Tae el 4 de julio de 2026.

El experto en imágenes satelitales Jeong Seong-hak dijo que las embarcaciones más pequeñas transportaban personas, combustible y suministros al buque más grande, y agregó que las pequeñas islas como Tae y Sin ofrecían “retiros marítimos aislados donde se puede mantener la privacidad lejos de la vista del público”.

La embarcación de 60 metros fue vista repetidamente cerca de la villa de Kim en Wonsan hasta la semana pasada.

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Aunque Corea del Norte nunca ha revelado públicamente la propiedad oficial de los buques, el análisis de la BBC de imágenes satelitales históricas encontró un gran buque con las mismas características distintivas en Wonsan en 2002, cuando Kim Jong Il gobernaba Corea del Norte.

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El exjugador estrella de la NBA, Dennis Rodman, que visitó Corea del Norte en 2013, declaró al diario The Sun que pasó gran parte de su visita de siete días con Kim Jong Un en los alrededores de Wonsan, donde practicaron esquí acuático y equitación.

También describió una embarcación de 60 metros que utilizaban como una mezcla entre un ferry y un barco de Disney. No está claro si se trata de la misma embarcación de 60 metros que aparece en las imágenes satelitales anteriores.

Para la mayoría de los norcoreanos, la vida que llevan los Kim -y otros que apoyan al régimen- no solo parecería extravagante, sino inimaginable. Sobre todo porque la propaganda estatal se dedica a presentar al “líder supremo” como un hombre abnegado que siempre antepone la nación.

“Se supone que Kim Jong Un es un ‘líder del pueblo'”, dice Ri Jong Ho, “pero tiene cuatro embarcaciones de lujo como estas mientras la gente común lucha por conseguir una comida al día”.

Gráficos de: Arvin Supriyadi.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.