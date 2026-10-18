Zelenski advierte de “error histórico” si Estados Unidos apoya a Rusia

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski saludó que Estados Unidos haya reanudado el intercambio de inteligencia, después de un tiempo en el que la falta de información desde Washington dejara a Ucrania en una posición más vulnerable a los ataques rusos.

“Estuvo bloqueado durante un tiempo. Y luego la parte estadounidense lo desbloqueó. Estamos muy agradecidos por ello. Ahora funciona”, declaró en una entrevista en la cadena estadounidense NBC emitida este domingo

“Solo Estados Unidos dispone de esta información de inteligencia única para avisarnos cuando Rusia usa misiles balísticos. Y no la recibimos durante los ataques con misiles balísticos que se produjeron a lo largo de tres días”, agregó.

“Error histórico”

Kiev se quejó la semana pasada de restricciones en el servicio de internet por satélite de SpaceX, la empresa del magnate Elon Musk, de la que Ucrania depende en el campo de batalla. Esta denuncia se dio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Ucrania por atacar refinerías en territorio ruso.

Zelenski expresó a NBC este domingo que sería “un error histórico” que Estados Unidos apoyara formalmente a Rusia, que invadió a Ucrania a principios del 2022. “Queremos confiar en él y espero que cambie sus decisiones”, dijo en referencia al líder de la Casa Blanca.

En otro revés para Kiev, Washington suspendió las sanciones y aranceles impuestos contra Rusia. El secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, afirmó el sábado que esta pausa de 60 días servirá para “analizar” el impacto que tienen estas medidas punitivas en la economía mundial.