Avión privado se sale de la pista y golpea una cerca en el aeropuerto de Las Vegas

Un avión privado se salió de la pista durante un intento de despegue y golpeó la cerca perimetral del Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, Nevada, la mañana del domingo, informaron las autoridades aeroportuarias.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 11:00 a. m., cuando el Dassault Falcon 50, identificado con el número de matrícula N200SG, intentaba despegar de la pista 1L.

“Una aeronave de aviación general se deslizó fuera de la pista 1L de LAS y entró en contacto con la cerca perimetral”, informó el aeropuerto en un comunicado. Las autoridades indicaron que, hasta el momento del reporte, no tenían conocimiento de personas heridas.

Cerraron dos pistas tras el incidente

Después del incidente, las autoridades anunciaron el cierre de las pistas 1L y 1R para realizar inspecciones. La medida podría generar retrasos para los viajeros que utilizan el aeropuerto.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió una suspensión de operaciones en el aeropuerto, conocida como ground stop, debido a una emergencia relacionada con una aeronave.

Los responsables del aeropuerto advirtieron que la interrupción podría afectar los vuelos y recomendaron a los pasajeros consultar con sus aerolíneas para verificar el estado de sus itinerarios.

No se divulgaron detalles sobre cuánto tiempo permanecerían cerradas las pistas ni sobre las causas que provocaron que el avión rebasara el extremo de la superficie de despegue.

El avión pertenece a una empresa de Florida

Registros de la FAA indican que el Dassault Falcon 50, un avión ejecutivo de tres motores, pertenece a Jacks Wings LLC, una compañía registrada en Boca Ratón, Florida.

Un mapa de seguimiento de vuelos difundido en redes sociales por Red Wave Press muestra que la aeronave avanzó desde su posición de rodaje y giró para incorporarse a la pista. Posteriormente, continuó más allá del extremo pavimentado, se desvió hacia la derecha y se detuvo.

El aeropuerto confirmó que el avión hizo contacto con la cerca perimetral.

Las autoridades no habían informado sobre posibles daños adicionales a la aeronave o a las instalaciones, ni habían determinado públicamente qué ocasionó el incidente.

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