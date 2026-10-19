Protestas por el costo de la vida llegan a Milán, Italia

Jóvenes y policías se enfrentaron por segundo día consecutivo en Milán, capital económica de Italia, donde grupos de personas lanzaron botellas y saquearon comercios en los alrededores de la céntrica plaza del Duomo.

La policía de la ciudad ha detenido a unas 200 personas desde el sábado, según la agencia de prensa Ansa.

La primera ministra Giorgia Meloni convocó para el lunes una reunión de seguridad con el fin de abordar la situación.

Los incidentes evocan, aunque a menor escala, las escenas de violencia y saqueos registradas el sábado en París.

Los enfrentamientos comenzaron el sábado al margen de una manifestación autorizada contra el aumento del costo de la vida. Situaciones similares se registraron también en otras ciudades del norte del país, como Bolonia y Turín.

Ataques a patrullas de policía y saqueos

El domingo, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a varios grupos concentrados en la plaza del Duomo, corazón histórico y turístico de Milán.

Imágenes de video mostraban a jóvenes, en su mayoría hombres y muchos de ellos encapuchados, lanzando objetos contra vehículos de la policía.

Un supermercado ubicado en Via Torino, una de las principales calles comerciales del centro que desemboca en la plaza, fue saqueado. También se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de libre servicio.

El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, afirmó haber visto “escaparates rotos, tiendas saqueadas y ciudadanos atemorizados”.

“Lo que ha ocurrido aquí es lo que estamos viendo en muchas ciudades del mundo”, declaró a Ansa. “Estoy muy preocupado porque se trata de un fenómeno nuevo, que también tiene su origen en un contexto internacional y se alimenta de él”.

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