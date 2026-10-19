Horóscopo: qué será de tu semana del 19 al 24 de octubre de 2026

El astrólogo Kirón lanza sus predicciones semanales para tu signo del zodiaco en el amor y dinero.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: En proceso de transformación. Sabrá perfectamente qué quiere y con quién estar. No es tiempo de secretos ni de rencores. Sinceridad.

DINERO: Por ahora no delegue. Pocos son tan eficientes como usted. Extrema cautela cuando arriesgue sumas importantes.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea considerado con sus colegas. Haga alianzas.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Atracción fatal que puede resultar en una unión plena. Reniegue de las pasiones efímeras que pueden atentar contra sentimientos profundos.

DINERO: El destino ayuda a quienes no dejan detalles librados al azar. Contará con el apoyo de sus compañeros.

CLAVE DE LA SEMANA: Las casualidades no existen. Observe lo que sucede alrededor.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Hable con serenidad, no discuta. Mejora el encuentro con la gente que lo rodea. Por primera vez será el otro quien tome la iniciativa.

DINERO: Suerte en las inversiones, sobre todo en compras de bienes. No se arriesgue a apostar fuerte, la fortuna lo esquiva.

CLAVE DE LA SEMANA: Quien lo agrede puede estar seduciéndolo. Atento.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Hay buena piel y compañerismo, una fórmula ideal para el romance. Si desea tomarse un tiempo para pensar, la otra parte exigirá definiciones.

DINERO: Tendrá que lidiar con gente enemistada entre sí que lo busca como mediador. Evítelo. Alta creatividad.

CLAVE DE LA SEMANA: No haga ningún adelanto de sus planes. Sin confidencias.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Tensión latente en casa que se disipa con paciencia y generosidad. Tendrá la sana oportunidad de olvidar cualquier crisis pasada.

DINERO: ¿Sus colaboradores dejan mucho que desear? Si quiere perfección, hágalo usted mismo. Complicaciones al delegar.

CLAVE DE LA SEMANA: Riesgo de idealizar demasiado al otro en vez de verlo tal cual es.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Ver la realidad cara a cara resultará doloroso, aunque saludable. Buen diálogo con la pareja. En casa estará a salvo de todos los males.

DINERO: A la cabeza de grandes proyectos. Le va de maravillas, pero no prometa el oro y el moro. Le costará acatar órdenes.

CLAVE DE LA SEMANA: La rebeldía le jugará en contra, cuídese de ella.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Le pedirán más de lo que puede dar y eso hará que se angustie. Si su pareja no logra respetar sus tiempos, tendrá que poner límites.

DINERO: Al límite de gastos. En sus vínculos comerciales surgirán algunas discrepancias junto con múltiples acuerdos.

CLAVE DE LA SEMANA: Blanco o negro. Si lo aman a medias, diga adiós.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: El planeta del amor en su signo augura días felices y tan intensos como usted mismo. Si ama al otro, diga con delicadeza toda verdad dolorosa.

DINERO: Personas competentes le darán apoyo y reconocerán su talento. Saldará una deuda que hace mucho adquirió.

CLAVE DE LA SEMANA: Segundas partes nunca fueron buenas. No repita errores viejos.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Compañerismo y pasión en las relaciones, aunque la comunicación deje mucho que desear. Con ganas de aventurarse entre mil tentaciones.

DINERO: Brilla en ámbitos en los que otros se han dado por vencidos. Evite hacer operaciones que le generen una mínima duda.

CLAVE DE LA SEMANA: No se anticipe, deje que las leyes del mercado marquen su camino.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Si hasta ayer puso distancia, hoy dirá con claridad lo que siente y quiere. Una vida social muy activa que llena de satisfacciones sus días.

DINERO: En su afán por aumentar ganancias, puede perder de vista su conveniencia a largo plazo. Use el sentido común.

CLAVE DE LA SEMANA: Más vale pájaro en mano que cien volando. Cuide lo que tiene.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Las obligaciones se suman sin descanso y eso repercute en sus vínculos. Los amigos serán un puente entre usted y su pareja.

DINERO: Hará varios negocios importantes a la vez. Le irá bien, pero tiene que ser persistente. Aciertos profesionales notables.

CLAVE DE LA SEMANA: Nadie es adivino; sea preciso en sus instrucciones.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Toda su energía puesta al servicio del disfrute. Más interesante para quienes no tienen pareja estable. Los demás entrarán en conflicto.

DINERO: Sana agresividad. Rebelarse contra los obstáculos le jugará a favor. Conocerá personas que pueden ayudarlo.

CLAVE DE LA SEMANA: Pruebe algunos cambios si su presente ya no lo hace feliz.

Por Kirón