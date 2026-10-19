Israel detiene a 10 colonos por ataques a fotoperiodista del Washington Post y a diplomáticos europeos en Cisjordania

La Policía de Israel, junto al servicio de inteligencia interior Shin Bet, detuvo este lunes (19.10.2026) de madrugada a diez sospechosos en una operación en Cisjordania ocupada, en el marco de la investigación por los “actos de violencia extremos” del fin de semana.

La operación, bautizada como ‘Hoja de olivo’, se llevó a cabo en varios puntos de los alrededores de Ramala (centro de Cisjordania), con el apoyo de la Policía de Fronteras, el Ejército y la unidad aérea policial, según un comunicado de la Policía.

“Pruebas, hallazgos y testimonios” para llevar a los colonos ante la justicia

Durante el operativo se incautaron vehículos y objetos que “vinculan a los sospechosos con los hechos que se les atribuyen”, y se envió a los detenidos a ser interrogados antes de que los juzgue un tribunal.

“Desde los incidentes hemos trabajado para reunir pruebas, hallazgos y testimonios y construir una base probatoria que permita llevar ante la justicia a los implicados”, añadió el comandante de la Policía israelí en Cisjordania, Moshe Pinchi.

“Violenta agresión a mujer periodista” y “sospecha de agresión a diplomáticos extranjeros”

El comunicado no identifica a los detenidos ni nombra a las víctimas, pero menciona “la violenta agresión a una mujer periodista” y la “sospecha de agresión a diplomáticos extranjeros que se encontraban en la zona de la localidad de Taybeh”, cerca de Ramala.

Aunque la Policía no la nombra, la periodista es Heidi Levine, fotógrafa estadounidense del Washington Post, golpeada por colonos el viernes (16.10.2026) mientras cubría la cosecha anual de aceitunas en Cisjordania.

El sábado, colonos israelíes enmascarados atacaron un convoy de diplomáticos europeos y dieron una paliza a un alcalde francés cerca de Taybeh, un ataque por el que la Unión Europea ha exigido “plena rendición de cuentas”.

“La ley en Judea y Samaria se aplica a todos, sin distinción de identidad o pertenencia”, añadió el jefe de la Policía israelí, Daniel Levy, refiriéndose a Cisjordania con un término popular entre la derecha israelí para ese territorio ocupado por Israel desde 1967.

Sin condena de Netanyahu, con críticas de oposición a violencia contra extranjeros

Los ataques se dieron en momentos de indignación mundial por la violencia de los colonos de Cisjordania.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien enfrenta una difícil elección para un nuevo mandato el 27 de octubre, ha intentado reforzar su base derechista y puesto en duda las circunstancias en que se dieron los recientes ataques atribuidos a los colonos israelíes. Según su oficina, y pese a a las imágenes disponibles de colonos enmascarados descendendiendo con hondas y bates de una ladera hacia los olivares palestinos, no estaría claro “quién inició la violencia”.

La oposición consideró que los ataques contra extranjeros ensucian la imagen de Israel y acusó a Netanyahu de permitir la violencia.

Ya a inicios de este mismo mes, colonos israelíes golpearon a un fotógrafo de la agencia francesa AFP en el territorio palestino, el veterano Jaafar Ashtiyeh, de 58 años, y dispararon hacia él y un compañero mientras cubrían la violencia contra agricultores palestinos en Cisjordania.

No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.