Los Ángeles: pronóstico del tiempo para este lunes 19 de octubre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para un día y una noche con cielos despejados y ausencia de nubes. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementaráhasta un total de 86 grados Fahrenheit (30ºC) de máxima durante el día, mientras que para la noche se esperan 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” será de 88ºF (31ºC) de máxima y 88ºF (31ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer dará comienzo a las 07:01 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 18:14 h. En total tendremos 11 horas de luz solar a lo largo de este lunes.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana tendremos nubes y claros. Las temperaturas se moverán entre los 63 y los 81 grados Fahrenheit (17 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 25% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Los Ángeles

La enigmática ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima promedio diaria es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de esta ciudad dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Se destaca que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, cuya temperatura mínima es de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo en la zona situada más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

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