ONU dejará de ayudar a medio millón de personas en Gaza por falta de fondos

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU señaló este lunes (19.10.2026) que la falta de fondos está obligando a realizar importantes recortes en su programa de ayuda en Gaza, dejando a unas 500.000 personas sin asistencia alimentaria mensual, en un territorio donde dos tercios de la población tiene dificultades para conseguir suficiente comida.

Beneficiarios de ayuda mensual bajan de 1,6 a 1,1 millones de personas

El PMA informó que ha reducido el número de beneficiarios de su ayuda mensual de 1,6 millones a 1,1 millones de personas en la Franja de Gaza, donde viven 2,1 millones de personas.

Además, el PMA dijo que ha tenido que reducir el número de comidas calientes y la cantidad de paquetes de alimentos que entrega a las familias: las raciones de alimentos se han reducido a la mitad, se ha recortado la ayuda en efectivo para 75.000 familias y el número de comidas calientes diarias para quienes no pueden cocinar ha disminuido de 250.000 a 150.000; en algunas zonas de difícil acceso, las familias reciben una comida caliente solo cada dos días.

“Son decisiones que debemos tomar para garantizar que nuestros recursos (…) duren el mayor tiempo posible”, explicó Shaun Hughes, director del PMA en los territorios palestinos a la agencia de noticias AFP, y añadió que “no es el momento” de “apartar la mirada de lo que ocurre en Gaza”.

El PMA indicó que cerca de 1,4 millones de personas —dos tercios de la población de Gaza— se enfrentan a niveles de inseguridad alimentaria de crisis o peores, lo que incluye a unas 200.000 personas que viven en condiciones de emergencia.

Tras un año de alto al fuego: “La vida aquí sigue siendo brutal”

El alto el fuego en Gaza, alcanzado el año pasado con la mediación de Estados Unidos, contempla la futura reconstrucción del territorio. Sin embargo, se ha avanzado muy poco en la implementación de un acuerdo para poner fin al conflicto, el cual incluye condiciones como el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes.

“Ha pasado un año desde el acuerdo de este alto el fuego. Pero la vida aquí sigue siendo brutal. No hay un refugio adecuado, no hay servicios básicos, no hay seguridad ni protección”, declaró a la agencia Reuters, en Gaza, Carl Skau, director ejecutivo interino del Programa Mundial de Alimentos a nivel mundial.

“Estos recortes se producen justo cuando nos enfrentamos al cuarto invierno. He estado durante los inviernos aquí; son absolutamente brutales”, añadió Skau.

El PMA señaló que necesita urgentemente 450 millones de dólares en los próximos seis meses para mantener sus operaciones críticas en Gaza y en Cisjordania, territorio bajo ocupación israelí.

“Le decimos al mundo que este no es el momento de mirar hacia otro lado. Es el momento de redoblar esfuerzos para mantener este apoyo, proteger los avances logrados y, además, impulsar una recuperación temprana”, insistió Skau.

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