Pronóstico del tiempo en Houston para este lunes 19 de octubre

El clima en Houston, Texas, para este lunes 19 de octubre contarácon cielos sin prácticamente nubes. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura se incrementará hasta un total de 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 57 grados Fahrenheit (14ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 5 y 4 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer tendrá lugar a las 07:26 h, mientras que el crepúsculo se podrá observar a las 18:47 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.84 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

El clima de Houston, Texas, es realmente especial y tiene aspectos que no podemos pasar por alto. Con veranos calurosos e inviernos suaves y sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente agradable. Sin embargo es una ciudad en riesgo moderado de experimentar catástrofes naturales, mayormente durante el periodo de huracanes.

La temperatura media en Houston oscila entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Houston suele recibir unas 39 pulgadas de lluvia al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa varía entre el 50 y el 90%, lo que condiciona nuestra percepción de temperatura, sintiéndola más elevada de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston tiende a ser buena, aunque a menudo puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también presenta valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

A pesar de su favorable clima, Houston es propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque con menor frecuencia que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual existen protocolos de actuación para prevenir daños mayores.

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