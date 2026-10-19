Selena Gomez reveló que vapear cambió su voz

La cantante y actriz estadounidense Selena Gomez encendió las alarmas sobre los riesgos del uso de cigarrillos electrónicos al revelar que años de vapeo con nicotina causaron un cambio permanente e irreversible en su voz.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, la estrella de 34 años compartió los estragos de esta práctica y envió un mensaje de concientización a sus millones de seguidores.

Durante la interacción con sus fanáticos, la exfigura de Disney Channel celebró haber podido dejar el hábito, aunque admitió la enorme dificultad que implica superar la adicción. “Me entusiasma mucho porque dejé de vapear y solo espero poder mantenerlo. Es muy difícil”, confesó la artista. Sin embargo, enfatizó que los daños ocasionados en sus cuerdas vocales ya no tienen marcha atrás: “Simplemente no vale la pena. Es muy tonto y cambió mi voz”.

No es la primera vez que la intérprete aborda las variaciones en su timbre vocal. En diciembre de 2025, Gomez ya había mencionado modificaciones en su tono, atribuyéndolas en ese momento a procesos inflamatorios internos en la garganta. Esta reciente confirmación vincula directamente dicho deterioro con el uso continuado de dispositivos de vapeo.

La revelación de Gomez cobra especial relevancia dado su complejo historial médico. La celebridad padece lupus, una enfermedad autoinmune crónica que genera inflamación en diversos órganos y tejidos, incluidos los pulmones y las vías respiratorias. A lo largo de su carrera, la artista ha tenido que lidiar de manera pública con los efectos secundarios de los tratamientos inmunosupresores, episodios de fluctuación de peso y complicaciones de salud mental como el trastorno bipolar.

Expertos médicos y revisiones científicas han advertido reiteradamente que el vapeo de nicotina provoca inflamación en las vías respiratorias, alteraciones cardiovasculares y riesgo de lesiones pulmonares agudas. Asimismo, los aerosoles inhalados pueden contener metales pesados y compuestos tóxicos como formaldehído, arsénico y plomo, además de causar daños en la salud bucal.

Con sus declaraciones, Selena Gomez busca transformar su experiencia personal en un llamado de atención directo para los jóvenes, alertando que las secuelas físicas de los cigarrillos electrónicos son reales, inmediatas y, en muchos casos, definitivas.

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