Selena Gomez volvió a hablar sobre las constantes críticas sobre su imagen

Acostumbrada al escrutinio público desde su infancia, Selena Gomez volvió a romper el silencio para defender el proceso natural del paso del tiempo y abordar las incesantes críticas hacia su apariencia física.

La cantante, actriz y empresaria reaccionó con madurez ante los comentarios surgidos tras su reciente paso por la alfombra roja de los Premios Emmy 2026, donde, a pesar de lucir un vestido dorado de Louis Vuitton, recibió juicios en redes sociales sobre su rostro, su peso y los signos de la edad.

En una reciente entrevista concedida a la revista People, en el marco de la entrega del reconocimiento Beauty Impact Award por su labor en la concientización de la salud mental, la fundadora de Rare Beauty dejó claro que no le teme a envejecer.

“Envejecer ha sido muy divertido. No tengo miedo para nada. Me encanta envejecer”, aseguró. La artista explicó que, aunque comprende que la anatomía cambia con los años, valora estar viva y considera que la edad es simplemente un número.

Gomez abordó directamente la nostalgia que sus seguidores expresan por su imagen de hace una década, caracterizada por looks recargados y maquillaje estilo smokey eye. “Siempre bromeo diciendo que creo que la gente quiere congelarme en el tiempo en esa época de mi vida”, comentó entre risas, recordando su estética de 2016.

Sin embargo, enfatizó que esa etapa agitada quedó atrás y que actualmente prefiere una identidad enfocada en la belleza natural. “Creo que la gente siempre quiere que me vea como antes, y eso simplemente no va a suceder”, afirmó.

No es la primera vez que la actriz de “Only Murders in the Building” confronta los estándares estéticos impuestos a las mujeres en la industria. La intérprete ha señalado con frecuencia la doble vara de medir con la que el público juzga a las celebridades femeninas en comparación con los hombres, sumado al impacto que han tenido en su físico el lupus y los medicamentos que consume de forma permanente.

Pese a los comentarios negativos, Selena Gomez atraviesa una etapa plena en lo profesional y en lo personal junto a su esposo, Benny Blanco, demostrando que prefiere la serenidad del presente antes que encajar en las expectativas ajenas.

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