Selena Gomez expresó su deseo de convertirse en madre algún día

La artista estadounidense Selena Gomez volvió a conmover a sus seguidores tras expresar abiertamente su anhelo de convertirse en madre en el futuro.

A través de reflexiones compartidas en entrevistas recientes e interacciones en redes sociales, la estrella de “Only Murders in the Building” y fundadora de Rare Beauty reafirmó que la maternidad forma parte fundamental de sus aspiraciones personales.

El tema cobró especial relevancia luego de que la actriz reaccionara a un emotivo momento de su emblemático personaje, Alex Russo, en la secuela de “Wizards of Waverly Place”. Al ver a su personaje asumir el rol de madre en la ficción, Gomez comentó con ilusión que espera que algún día esa sea también su realidad personal.

Sin embargo, el camino hacia la maternidad no ha sido sencillo para la cantante. Anteriormente, la artista reveló con honestidad que no puede gestar sus propios embarazos debido a complicaciones médicas previas, como el lupus y su trasplante de riñón. Estos factores pondrían en alto riesgo tanto su vida como la del bebé.

“Lamentablemente, no puedo llevar a mis propios hijos. Tuve que vivir un proceso de duelo por eso durante un tiempo”, se sinceró la actriz.

Pese a las adversidades, Gomez se muestra optimista y profundamente agradecida por las alternativas modernas disponibles. La adopción y la gestación subrogada figuran entre sus principales opciones para cumplir su sueño.

“Estoy entusiasmada por lo que será ese viaje, aunque se vea un poco diferente. Al final del día, no me importa: será mío, será mi bebé”, afirmó con convicción.

Con sus declaraciones, la artista no solo reafirma su deseo de criar a un hijo, sino que también ofrece un mensaje de apoyo y visibilidad a miles de mujeres que atraviesan rutas no convencionales para alcanzar la maternidad.

Seguir leyendo:

· Benny Blanco reveló cuándo realmente comenzó su relación con Selena Gomez

· Selena Gomez deslumbra en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

· Benny Blanco reveló que no tiene permitido hablar sobre su vida sexual con Selena Gomez