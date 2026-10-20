Editorial: Por Gustavo Camacho al Ayuntamiento de Pico Rivera

En las elecciones que culminarán el 3 de noviembre los ciudadanos en la ciudad de Pico Rivera votarán por dos de los cinco miembros de su concejo municipal.

Pico Rivera, constituida en 1958, está ubicada en el sudeste del condado de Los Ángeles. Tiene una población de 58,915 , según estimados de 2025, de la cual cerca del 90% es hispana.

Los candidatos son Gustavo V. Camacho, John “Johnny” Garcia, ambos actuales concejales, y Genaro Moreno. Camacho además es el alcalde actual de la ciudad, puesto designado que ocupa por segunda vez.

Fue electo al Concejo municipal en 2009, y reelecto sucesivamente en 2013, 2018 y 2022. Antes de ello fue el comisionado de planificación de la misma ciudad.

En 2022, Camacho recibió el respaldo de La Opinión para su reelección.

Señalamos entonces su liderazgo, cuando como alcalde, organizó la respuesta de la ciudad en la lucha contra el coronavirus e inició el mejoramiento de la pureza del agua potable urbana. En los pozos se descubrieron niveles elevados de PFAS.

Durante la peor ola de redadas migratorias en Pico Rivera —y las otras ciudades circundantes en junio y julio de 2025 — Camacho fue parte de la enérgica respuesta del concejo de la ciudad. Fue coautor de la resolución contra la discriminación racial y las tácticas agresivas de los agentes federales. Durante sus años en el concejo presentó un balance de avances municipales, particularmente en infraestructura, financiamiento y defensa de inmigrantes.

Sus prioridades son seguir el desarrollo económico para crear nuevos empleos; mejorar la seguridad pública; resguardar la calidad del suministro de agua; fomentar la construcción de viviendas para los residentes y apoyar a los pequeños negocios locales.

Camacho obtuvo un título universitario en administración pública con énfasis en planificación urbana, de la Universidad Estatal de San Diego. Vive en Pico Rivera con su esposa y tres hijas.

La Opinión apoya la candidatura de Gustavo Camacho al ayuntamiento de Pico Rivera y recomienda a sus lectores votar por él.