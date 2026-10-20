Netanyahu recibe al secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, antes de elecciones en Israel

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recibió al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en una visita que no fue anunciada previamente y que ocurre a ocho días de las elecciones parlamentarias en Israel, de acuerdo con una exclusiva del medio especializado Axios.

El Pentágono y la Embajada de Israel declinaron hacer comentarios sobre la visita, mientras que la oficina de Netanyahu no respondió de inmediato a la solicitud de información de Axios.

Según el medio estadounidense, el encuentro se produce en medio de conversaciones entre Washington y Tel Aviv sobre la posible reanudación de importantes operaciones militares contra Irán y tiene lugar ocho días antes de las elecciones parlamentarias israelíes.

Este mismo lunes, Netanyahu informó en redes sociales que habló por teléfono con el presidente de EE.UU., Donald Trump, en una conversación colmada de halagos hacia el mandatario estadounidense, después de que este anunciara el domingo que respalda su candidatura de cara a las elecciones legislativas del próximo 27 de octubre.

“Has sido un líder extraordinario del mundo libre, de Estados Unidos. Sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca. Tu valentía ha infundido ánimo a toda la civilización. Donald, tenemos una tarea pendiente. Tú lo has dicho, y la terminaremos juntos. La concluiremos nosotros; nadie más podrá hacerlo”, expresó Netanyahu durante el minuto y medio de llamada que la oficina del primer ministro israelí difundió en redes sociales.

Axios informó la semana pasada de que Hegseth y los mandos del Comando Central de Estados Unidos son los principales partidarios dentro de la Administración de reanudar los ataques contra Irán.

El medio señaló que Trump y Netanyahu habían discutido una posible operación conjunta contra objetivos militares y nucleares iraníes, aunque el presidente estadounidense no había tomado una decisión definitiva.

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