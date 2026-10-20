Pronóstico del tiempo en Los Ángeles para este martes 20 de octubre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un martes con cielos sin prácticamente nubes. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura ascenderá hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 64 grados Fahrenheit (18ºC) de mínima. Además, habrá vientos que soplarán desde el sur con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 5.59 durante la noche.

Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer será a las 07:02 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:13 h. En total tendremos 11 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se esperan cielos cubiertos con tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 61 y los 73 grados Fahrenheit (16 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 76% por la mañana, 94% por la tarde y 76% por la noche.

No te olvides de revisar las últimas noticias sobre clima en www.laopinion.com/clima

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles disfruta de un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que abarca desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con con agosto como el mes más cálido con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otra parte, la temporada fresca de LA se sitúa entre noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria inferior a 70 °F. Cabe destacar que el mes más frío del año en Los Ángeles es diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se da en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

No te pierdas las novedades del clima en Los Angeles en https://laopinion.com/tema/clima-en-los-angeles/.