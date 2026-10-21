Anuel AA lanzará un álbum de corridos como regalo a México

El exponente del género urbano Emmanuel Gazmey Santiago, artísticamente conocido como Anuel AA, sacudió el panorama musical durante su participación en la Semana Billboard de la Música Latina al revelar que prepara un disco dedicado a los corridos en agradecimiento al público mexicano.

El artista de 33 años explicó que este material discográfico representa un tributo directo a un país donde, según confesó, ha permanecido más tiempo que en Estados Unidos a lo largo de este año.

La sorpresa, según adelantó, podría llegar al mercado de forma simultánea con el lanzamiento de su disco “Real hasta la muerte 2”, rompiendo un silencio discográfico de cuatro años desde su producción “LLNM2” (“Las leyendas nunca mueren”).

Aunque evitó precisar una fecha exacta de estreno, dejó entrever que la celebración podría coincidir con su cumpleaños el próximo 26 de noviembre.

Durante su intervención en el evento celebrado en Miami Beach, el intérprete se declaró admirador y amigo de los máximos exponentes del regional mexicano actual, mencionando a figuras de la talla de Peso Pluma, Tito Double P, Netón Vega y Fuerza Regida. Asimismo, confirmó que tiene previsto grabar con Jesús Ortiz, vocalista y líder de esta última agrupación.

“Me gusta mucho a mí el proceso de los corridos. Claro que sí, tengo una sorpresa bien grande: el día que salga el álbum, posiblemente, haya una sorpresa y salga otro álbum a la vez, pero solo de corridos. Es un regalo que le tengo a México”, afirmó el cantante boricua.

Anuel AA reconoció que su consumo musical actual ha dado un giro radical, alejándose del reguetón y el trap tradicional para escuchar corridos de manera constante. A su juicio, existe una conexión directa entre ambas corrientes artísticas.

Con este paso, el artista busca fusionar la energía urbana con las nuevas tendencias regionales, consolidando un puente cultural entre Puerto Rico y México.

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