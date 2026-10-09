Anuel AA le pide a Karol G que lo desbloquee en Instagram y enciende las redes

El cantante puertorriqueño Anuel AA volvió a ser tendencia en las redes sociales tras lanzar un mensaje público hacia su expareja, la colombiana Karol G, en el que le pide directamente que lo desbloquee de Instagram.

La publicación, que también sirve como promoción de su nuevo sencillo, generó una intensa reacción entre los seguidores de ambos artistas. En el post, el intérprete urbano escribió una frase directa dirigida a la artista de “Provenza”, acompañada del lanzamiento de su canción “Vuelve”. El gesto no tardó en encender las plataformas digitales, donde miles de usuarios comenzaron a especular sobre el verdadero significado del mensaje y sobre el estado actual de la relación entre ambos.

Más que una simple petición

El contenido no se quedó en la solicitud de desbloqueo. Anuel AA añadió una declaración sentimental —según él, no se trata de ser un “cuero”; más bien habló de enamorarse desde lo profundo— que muchos relacionaron de inmediato con su pasado amoroso con la cantante colombiana.

Esta segunda frase amplió aún más el debate en las redes, donde los comentarios se dividieron entre quienes lo ven como una muestra de nostalgia y quienes sospechan de una estrategia comercial.

El romance entre Anuel AA y Karol G fue uno de los más visibles y comentados de la música urbana latina. Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja combinó su vida personal y profesional, compartiendo escenarios, colaboraciones musicales y una química que conquistó a millones de fanáticos en todo el mundo.

Tras su separación, ambos continuaron sus carreras por caminos distintos, tanto en lo profesional como en lo sentimental. Sin embargo, el interés por su historia parece no haber disminuido: cada vez que uno de los dos menciona al otro públicamente, la conversación vuelve a encenderse.

Las teorías de los seguidores

La interpretación del mensaje varía según el público. Un sector de los seguidores cree que el cantante expresa un genuino arrepentimiento o deseo de reencontrarse con su expareja. Otros, en cambio, señalan que la mención de Karol G es difícil de separar de la promoción de su sencillo “Vuelve”, un título que por sí mismo alimenta las especulaciones.

Además de dirigirse a la colombiana, Anuel AA aprovechó la misma publicación para lanzar provocaciones contra otros exponentes del género y contra sus detractores, asegurando que publicó el “mejor trap”.

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