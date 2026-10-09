Karol G habla del impacto de sus relaciones con Anuel y Feid en su carrera musical

La cantante colombiana Karol G rompió el silencio por primera vez en varios años sobre su relación con Anuel AA y el impacto que esta tuvo en su música. Además, reflexionó sobre su lado más vulnerable en el álbum “No me arrepiento de sentir tanto”, inspirado por su separación de Feid.

Durante su reciente participación en el “Popcast”, la intérprete de “BbY WOW” respondió a los cuestionamientos con respecto a los corazones rotos que ha experimentado en el plano amoroso y cómo estos han influido en sus proyectos musicales.

“Tus relaciones sentimentales han sido muy públicas y esto se reflejó en tu trabajo, cuando estabas con Anuel colaboraron juntos, luego se separaron e hiciste un álbum al respecto. En él hablas de lo difícil que fue esa relación para ti”, menciona el entrevistador.

Luego, de forma muy pública, inicias una relación con Feid sobre la que hablas en tu documental en Netflix, y luego termina y haces un álbum al respecto. ¿Hubo alguna parte de ti que estaba pensando como: ‘Ah, ya jugué esta carta’?”, cuestiona el conductor.

De manera frontal, Karol G asegura que si bien ambos proyectos retrataron el proceso de sanación de un corazón roto, son muy diferentes entre sí.

“La diferencia entre los dos álbumes, ‘Mañana será bonito’ y ‘No me arrepiento de sentir tanto’, es que hay un gran crecimiento en mí”, sentenció ante las cámaras. “Creo que la manera en la que la gente puede vivir los álbumes es muy diferente”.

Sobre su más reciente proyecto discográfico, Karol G indicó que el proceso de realización fue más corto que el anterior, precisamente porque sus circunstancias era diferente.

“Hice ‘No me arrepiento de sentir tanto’ lo hice en diciembre/enero de este año y esperé un tiempo para lanzarlo porque quería que la noticia saliera primero y con el otro álbum pensé: ‘a la mi*rda, quiero que salga ya y quiero que sepan todo’“, señaló.

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