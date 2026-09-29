Bruno Mars se muestra “celoso” tras el show de Karol G y Drake

Las redes sociales estallaron este fin de semana tras la inesperada aparición de Drake junto a Karol G durante en su concierto en Houston, Texas. Sin embargo, la chispa que terminó de encender la conversación digital la puso Bruno Mars, quien no dudó en reaccionar con su particular sentido del humor a los videos virales donde la artista colombiana y el rapero bailaban sobre el escenario.

Desde la ventanilla de un avión, el intérprete de “Die With A Smile” compartió una foto acompañada de un gracioso mensaje para la pareja del momento: “Cuando ves a Drake bailando con tu crush latina en 4K”, escribió el músico, etiquetando a ambos artistas.

Lejos de quedarse ahí, el estadounidense avivó la broma exigiendo respuestas inmediatas a la colombiana y al canadiense: “¡Respóndanme lo antes posible! ¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La voy a recuperar!”, remató en su publicación.

El intercambio desató de inmediato miles de comentarios y memes por parte de los fans de los artistas. Muchos celebraron la complicidad y el tono bromista del artista hawaiiano, mientras que otros aprovecharon para avivar los rumores de romance que han perseguido a Mars y a la Bichota desde hace semanas. Dicha especulación cobró fuerza tras sus recientes presentaciones conjuntas y colaboraciones musicales, las cuales han mostrado la química entre ambos.

Por ahora, ni Karol G ni Drake han respondido públicamente al “reclamo” en tono de comedia. No obstante, el gesto de Bruno Mars demuestra la gran relación que mantiene con la colombiana.

El fin de semana, la cantante colombiana Karol G sorprendió al público al recibir en la tarima al rapero canadiense Drake sobre el escenario del Reliant Stadium de Houston.

Durante el show, Karol G y Drake interpretaron por primera vez en vivo su tema “Ahí”, colaboración perteneciente al más reciente álbum de la artista, “No me arrepiento de sentir tanto”.

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