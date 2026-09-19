Karol G sorprende con Peso Pluma como invitado especial en su show de Nueva York.

Vaya noche se vivió en el MetLife Stadium de Nueva York durante el segundo concierto de Karol G como parte de su gira “Viajando por el Mundo TropiTour”. Y para celebrar su última fecha en el emblemático recinto, la colombiana invitó a varias estrellas que amenizaron la velada.

Una de ellas fue el cantante mexicano Peso Pluma, quien apareció para interpretar su tema en colaboración, titulado “Qlona”.

Fue durante la primera mitad del show que la intérprete de “El Makinón” presentó al exponente de regional mexicano, resultando en una ovación por parte de los más de 50,000 asistententes.

“La cosa se va a poner un poquito sexy para la siguiente canción y quiero que me reciban con una fuerte bulla para cantar esta con Peso Pluma”, dijo Karol G en medio de los aplausos del público.

Tras la cálida presentación, las pantallas mostraron a Peso Pluma emergiendo desde una plataforma enfundado en un total black look de camisa con transparencias y unos pantalones a la medida. El artista complementó su atuendo con sus características gafas oscuras.

Además de la emoción que se hizo palpable en el escenario del MetLife Stadium, las redes sociales se llenaron de mensajes positivos ante el reencuentro de las dos estrellas de la música.

“Qué lindo se ve Peso Pluma”, “Me encanta verlos juntos”, “Lugares donde me molesta no haber estado”, “Que rabia, yo hubiera querido ir pero al menos la vi en Boston”, “La amo con Peso Pluma, que niño tan bonito y su voz brutal”, son algunas de las reacciones que se registraron en la web.

Esta no es la primera vez que Peso Pluma y Karol G comparten escenario, pues en la histórica velada que Karol G se convirtió en la primera mujer en encabezar el Festival de Música Coachella, apareció junto a ella para interpretar el mismo tema.

Además del música mexicano, la última noche de Karol G en el MetLife Stadium también se engalanó con la presencia de artistas como Tainy, Judeline, Rusowsky y Becky G, quien concluyó su participación como telonera en esta primera parte del tour.

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