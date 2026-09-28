Drake fue el invitado especial de Karol G en su show de Houston

La noche del domingo se transformó en un hito para los asistentes al Reliant Stadium de Houston, Texas. Durante su presentación de la gira “Viajando Por El Mundo Tropitour”, la cantante colombiana Karol G sorprendió al público al recibir en la tarima al rapero canadiense Drake, desatando una gran ola de emoción tanto en el recinto como en plataformas digitales.

El esperado encuentro sirvió de marco para interpretar por primera vez en vivo su tema “Ahí”, colaboración perteneciente al más reciente álbum de la artista, “No me arrepiento de sentir tanto”.

La complicidad entre ambas figuras de la música fue evidente desde los primeros compases del tema, acompañando la interpretación con bailes, abrazos y palabras de reconocimiento mutuo que no tardaron en hacerse virales.

Tras cantar el tema a dúo, Drake se adueñó por unos minutos del micrófono para interpretar “One Dance”, uno de sus mayores éxitos lanzado en 2016. Durante este segmento, la intérprete paisa permaneció junto a él sobre el escenario, acompañándolo con su característico estilo de baile.

Entre vítores del público, el artista canadiense dejó escapar la frase “Ay qué rico”, comentario que se volvió rápidamente en tendencia en redes sociales.

La presencia de Drake en el espectáculo reavivó entre los seguidores las especulaciones sobre una cercanía sentimental, aunque fuentes allegadas a la artista enfatizan que el vínculo responde a la relación profesional y de amistad desarrollada entre ambos en los últimos meses. Drake ya había enviado un guiño a la colombiana durante una parada anterior del tour en Toronto y la mencionó en su tema “New Bestie”.

El show de Houston forma parte de la ambiciosa gira de Karol G en estadios, la cual tuvo que expandirse a más de 60 fechas en tres continentes debido a la demanda de boletería. Con este hito, la artista consolida el éxito de su propuesta musical.

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