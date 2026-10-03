Karol G protagoniza el video “Dance With Me”, nueva canción de Bruno Mars

Bruno Mars sorprendió al público con el lanzamiento del videoclip oficial de “Dance With Me”, uno de los temas de su cuarto álbum de estudio, The Romantic. La producción audiovisual, de poco más de tres minutos de duración, causó un revuelo inmediato en las plataformas digitales gracias a la participación de Karol G, quien asume el papel protagónico en una historia marcada por el romance.

El videoclip narra una trama de estilo telenovelesco que se inicia con una serenata telefónica interpretada por Bruno Mars. Al percatarse de que el artista estadounidense canta directamente bajo su balcón, la intérprete antioqueña baja a la calle para encontrarse con él. La escena culmina con un cálido abrazo entre ambos, un gesto que reactivó de inmediato las especulaciones sobre la estrecha relación que sostienen.

Tras la publicación del audiovisual, la estrella nacida en Hawái dedicó conmovedoras palabras a la cantante paisa a través de sus redes sociales. “Gracias por ser mi Julieta en este video musical”, escribió Mars, expresando su admiración por la entrega profesional de Carolina Giraldo, quien se sumó al proyecto en medio de una apretada agenda que incluyó tres conciertos consecutivos en estadios.

“Verte trabajar ha sido tan inspirador”, añadió el músico antes de concluir: “El mundo necesita tu luz y tu voz, Carolina”. La respuesta de la artista colombiana no se hizo esperar y comentó en la publicación: “Forever your princesa, Carolina”.

Esta producción representa un nuevo hito en la alianza entre ambos exponentes, tras el éxito de “Still”, colaboración bilingüe incluida en el disco de Karol G “No Me Arrepiento de Sentir Tanto”.

La primera vez que interpretaron en vivo el tema fue el pasado 15 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Desde entonces, las constantes bromas en redes sociales —incluyendo la reciente reacción de Mars al baile de Karol G con el rapero Drake en Houston— han mantenido a la audiencia debatiéndose entre si presencian un romance real o una estrategia comercial.

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