Anuel AA canceló concierto en España por motivos de salud: ¿Qué le pasó?

Los fans del artista puertorriqueño Anuel AA en España recibieron una noticia decepcionante: la cancelación de uno de sus conciertos previstos en el país europeo.

La presentación que estaba programada para el domingo en el Coliseum de A Coruña no se llevó a cabo, debido a un problema de salud del cantante, según confirmó la empresa organizadora Venues Producciones.

La productora del show emitió un comunicado en el que informó que, a pesar del esfuerzo realizado para realizar el concierto de Anuel AA en La Coruña, la cancelación fue inevitable debido a una enfermedad del artista y circunstancias fuera de su control.

Este anuncio fue recibido con tristeza por los fanáticos de Anuel, quien se encontraba en plena gira musical.

Este no es el único cambio que ha afectado las fechas de la gira de Anuel AA en España. El cantante tenía previsto su primera actuación en Valencia para el pasado viernes, pero esta fue pospuesta al 27 de noviembre, según reportó el diario El Español.

Asimismo, otro concierto en Sevilla inicialmente programado para el sábado también se reprogramó para el 29 de noviembre, debido a condiciones climáticas adversas por lluvia.

Con estas modificaciones, los seguidores españoles del artista tendrán que esperar un poco más para disfrutar de sus shows en vivo, mientras Anuel AA se recupera.

Hasta el momento, no se conocen detalles de la enfermedad que hizo que el reguetonero reprogramara los shows de su gira.

Aunque la gira del reguetonero en España ha enfrentando estos contratiempos, el tour sigue adelante para ofrecer a su público una experiencia musical inolvidable en las próximas fechas confirmadas.

